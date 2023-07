Así se prepara el té de ruda para mejorar la circulación sanguínea y aliviar las várices

De acuerdo con el servicio en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus), muchas plantas y hierbas son usadas para aliviar síntomas de diferentes enfermedades. Y, aunque se consideran apropiadas para tal fin, deja claro que es importante entender que por ser naturales no necesariamente son seguras.

Sin embargo, algunas de estas hierbas se han destacado más que otras gracias a sus propiedades. Es el caso de la ruda, una planta que según el Instituto de Ecología del Gobierno de México, Inecol, tiene su origen en el sur de Europa y pertenece a la familia de las Rutaceae.

Sus usos no solo apuntan a la gastronomía, sino a la medicina. Según Inecol, está compuesta de vitamina C, por lo que es “antiescorbútica”, es decir, combate el escorbuto, que según MedlinePlus es una enfermedad en la cual una persona tiene un déficit de vitamina C.

Asimismo, señala que dentro de las características o efectos que tiene esta planta está también el hecho de que puede ser usada tópicamente para tratar afecciones como el vitíligo, que es “es un trastorno autoinmunitario crónico (...) que hace que algunas áreas de la piel pierdan su color natural”, es decir que, cuando hay una agresión entre células de pigmentación, se puede observar manchas blancas en la piel, comenta el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel.

Por su parte, Tua Saúde en uno de sus artículos publicado por el enfermero Manuel Reis, señala que la Ruta graveolens -como es conocida científicamente la ruda- puede ser útil para combatir parásitos intestinales, mejorar la circulación, contrarrestar los piojos y regular el azúcar de la sangre, entre otras condiciones. No obstante, es importante considerar cada uno de sus efectos secundarios y contraindicaciones antes de un consumo regular.

La ruda ayuda a mejorar la circulación sanguínea

Los problemas vasculares son los mismos que afectan la circulación de la sangre. MedlinePlus menciona que los más comunes suelen ser la enfermedad de Raynaud, los aneurismas, la vasculitis y las varices; estas últimas suelen relacionarse con las mujeres.

Por ejemplo, la Clínica Mayo explica que una de las funciones de las venas es regresar “la sangre del resto del cuerpo al corazón”. Por ende, las válvulas que se encuentran en ellas se abren y se cierran para que la sangre fluya normalmente hacia el órgano cardíaco.

Cuando dichas válvulas se averían, es cuando la sangre retrocede y se acumula agrandado e hinchando las venas en las piernas, conocidas como varices.

Por tal razón, Tua Saúde asegura que el uso de ruda puede ayudar a mejorar la circulación y ser parte de los tratamientos de las venas varicosas, porque tiene una acción antiinflamatoria gracias a los flavonoides.

Cabe recordar algunas de las complicaciones de las venas varicosas, como lo son las úlceras, el sangrado y los coágulos sanguíneos. De hecho, parte de la prevención de este problema circulatorio es restringir el uso de zapatos altos, controlar el peso, hacer ejercicio, y mantener una dieta equilibrada sin un consumo excesivo de sal, según el centro especializado.

Contraindicaciones de la ruda

Tua Saúde menciona que un consumo excesivo de ruda puede causar intoxicación, hemorragias, calambres, vómitos, palpitaciones, e incluso sueño. Cuando es aplicada, sus efectos causan lesiones en la piel como quemaduras.

Adicional a ello, las mujeres en estado de embarazo o en etapa de lactancia no deben consumirla. Ni mucho menos quienes tienen una presión arterial alta.

En este sentido, es importante consultar con un profesional de la salud, y consumir las dosis adecuadas, según lo indique.

