Avena: esta es la forma de consumirla para no engordar

La avena es un tipo de grano de cereal que tiene varios beneficios, pues puede reducir los niveles de colesterol, bajar los niveles de azúcar en la sangre y ayudar a controlar el apetito al generar sensación de llenura, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Otro de sus beneficios es que ayuda a la absorción de ácidos biliares que se generan en el sistema digestivo, haciendo que este se esfuerce menos en procesar los alimentos, lo que ayuda a que se liberen menos ácidos en la cavidad gástrica y se evite la irritación en las paredes del estómago.

También se usa para la presión arterial alta, el cáncer, la piel seca y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde estos otros usos.

En cuanto a los micronutrientes, la avena posee un alto contenido en hierro, magnesio, zinc, fósforo, tiamina (vitamina B1), vitamina B6 y folatos, además de ser fuente de potasio y vitamina E.

No obstante, se cree que la avena engorda y es importante señalar que ningún alimento engorda por sí solo, pero si se consume podría ocasionar un incremento de peso no deseado.

Así las cosas, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde reveló que “la cantidad recomendada por día de la avena es de dos cucharadas de sopa. Se puede consumir en forma de hojuelas, harina o granola, pudiendo adicionarse en frutas, yogur, jugos o en preparaciones, como galletas, ponquecitos, panquecas, sopas, caldos, en la elaboración de albóndigas, pasteles, panes y pastas”.

Sin embargo, la avena puede producir gas intestinal e hinchazón y para minimizar los efectos secundarios. Las personas pueden empezar con una dosis baja y aumentar lentamente a la cantidad deseada, pues el cuerpo se acostumbrará al salvado de avena y los efectos secundarios desaparecerán, porque el salvado de la avena y la avena integral son probablemente seguros para la mayoría de las personas cuando se consumen en las dosis recomendadas, de acuerdo con MedlinePlus.

¿Qué contraindicaciones tiene el agua de avena?

El agua de avena se obtiene de la hidratación y mezcla de este cereal con agua y es utilizada por muchas personas, porque tiene varias propiedades y, además, es fácil de preparar debido a que es una opción económica.

Adicional, la fibra de la avena contribuye a incrementar el bolo fecal y, con ello, a un sistema digestivo saludable.

No obstante, los celiacos (afección del sistema inmunitario en la que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado) y los que tienen enfermedades digestivas no deberían consumir avena.

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona. Las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

¿Cómo vincular la avena a la alimentación?

El portal MensHealth sostiene que la avena cuenta con la posibilidad de tener varias presentaciones de consumirla:

Bizocho proteico de avena al microondas: con avena molida, especialmente cuando queda en forma de avena, se puede mezclarla con claras de huevo, levadura, aceite y edulcorante. Todo esto junto creará una masa para crear bizcochos luego de dejarla reposar entre 10 a 12 minutos en el microondas.

Pancakes de avena: con 100 gramos de harina de avena (similar al ejemplo anterior), 120 mililitros de leche desnatada o soja, 2 huevos, aceite, levadura, canela y miel, se pueden preparar pancakes que se pueden consumir en el día o noche. El primer paso es mezclar la avena con la leche, luego se le adicionan los huevos y la levadura. Acto seguido, en una sartén antiadherente caliente, se vierte la mezcla hasta que empiece a burbujear. Con el paso del tiempo, pasará de estar líquido a ser una masa sólida con la que se le puede darle forma de pancake.

