Azúcar alta: cinco alimentos que ayudan a regularla

Cuando una persona tiene diabetes indica que los niveles de glucosa en su sangre están demasiado elevados; este componente proviene de los alimentos que consume un individuo, según explica el portal de salud y medicina Medlineplus.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que la diabetes desencadena determinadas patologías como ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores. Además, las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y tuberculosis, especialmente aquellas con mal control glucémico.

Síntomas de diabetes

Aumento de la sed.

Micción frecuente.

Hambre extrema.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Presencia de cetonas en la orina (las cetonas son un subproducto de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina disponible).

Fatiga.

Irritabilidad.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como infecciones en las encías o en la piel, e infecciones vaginales.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Mejor con Salud brinda la lista de algunos alimentos que pueden ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre de manera natural. Cabe mencionar que estos productos no suplen la misma función de los medicamentos recetados para esta enfermedad. Ante cualquier duda lo mejor es consultar con el médico tratante.

Las personas con diabetes deben hacerse monitoreos constantes de los niveles de glucosa. - Foto: Foto: Getty images.

Alimentos que estabilizan los niveles de glucosa

Espinaca y col rizada: estos productos estabilizan la glucosa de inmediato, debido a los nutrientes que contienen estos alimentos. “Son ricas en vitaminas A y C, por lo que son muy beneficiosas para las personas diabéticas. Además, tienen altas cantidades de potasio, magnesio y hierro”.

Frijoles: algunos pacientes deben consumir este alimento de manera moderada. Sus carbohidratos son de lenta absorción por lo que este producto genera saciedad por un período de tiempo largo. "Al combinarlos con vegetales verdes pueden regular la cantidad de insulina. De esta forma los niveles de glucosa pueden volver a la normalidad ".

Tomate: esta fruta es muy versátil, ya que se puede consumir cruda, pero también cocida; además, se pueden hacer sopas con este ingrediente o puede ser un gran aliado a la hora de preparar salsas o guisos. “Los tomates son ricos en licopeno, vitamina C, vitamina E y hierro. El licopeno es conocido por sus propiedades anticancerígenas y la mayor cantidad de este componente se encuentra en la cáscara del producto”.