Corazón: así ayuda el plátano a cuidar la salud

El plátano, conocido también como banano o banana, es una fruta tropical rica en carbohidratos, vitaminas y minerales que proporcionan diversos beneficios para la salud como suministrar energía, aumentar la sensación de saciedad y cuidar la digestión.

Se trata de una fruta muy versátil que puede ser consumida madura o verde y sus propiedades varían entre una y otra, principalmente a nivel digestivo; también puede ingerirse cruda o cocida y utilizarse en la preparación de platos tanto dulces como salados, según información del portal de bienestar y salud Tua Saúde.

Se le reconoce por concentrar importantes nutrientes para ayudar a la salud del organismo. Además de contar con hidratos de carbono, contiene fibra, antioxidantes y otros compuestos bioactivos que son beneficiosos para el cuerpo.

Entre todas las frutas, los plátanos son una de las mejores fuentes de potasio, con un aporte de aproximadamente 450 miligramos por cada unidad. Los adultos sanos que no toman ciertos medicamentos deben intentar consumir 4.700 miligramos de potasio al día, aunque pocas personas alcanzan dicho objetivo. Una ingesta alta de potasio puede ayudar a reducir la presión arterial alta. También se ha relacionado con un menor riesgo de evento vascular cerebral y, posiblemente, de enfermedad cardíaca, precisa el portal Salud Digital.

El plátano ayuda a controlar el colesterol y mantener la salud del corazón, gracias a su aporte de fibras que disminuyen la absorción de colesterol a nivel intestinal, y a su contenido de potasio, mineral esencial para el funcionamiento del corazón y que disminuye el riesgo de infarto, indica el sitio web Tua Saúde.

Este mineral es importante en el control de la presión arterial, de acuerdo con diversas investigaciones científicas, según un artículo publicado en el diario La Razón, de España. Los análisis indican que 4,7 gramos al día de potasio reducen de 8 % a 15 % el riesgo de accidentes cerebrovasculares y de 6 % a 11 % el riesgo de infartos al miocardio, precisa la mencionada fuente.

El potasio funciona como vasodilatador, favoreciendo el correcto flujo sanguíneo y ayudando a disminuir la tensión de las paredes de los vasos sanguíneos. Es por esta razón que ayuda a la prevención de los accidentes cerebrovasculares o strokes. Estas afecciones ocurren cuando el mencionado flujo se ve afectado en el cerebro, causado daño a las células.

Otro aspecto clave para cuidar la salud cardiovascular, es que el potasio estimula la eliminación natural de sodio por la orina. El sodio es un factor de riesgo conocido de la enfermedad cardíaca.

Ayuda a bajar peso

Por otro lado, contrario a lo que muchas personas piensan, el plátano no aumenta de peso, siempre y cuando su consumo sea moderado, pues esto incluso puede generar un efecto contrario. El plátano verde, en particular, contiene almidón resistente. Según un estudio publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, el almidón resistente ayuda a reducir el apetito y favorece el control del peso.

Además, este elemento fermenta a nivel intestinal, suponiendo un sustrato energético para las bacterias que habitan en el tubo digestivo. Así se consigue un crecimiento de la microbiota intestinal, lo que se asocia con un buen estado de salud cuando la diversidad de los microorganismos es elevada, indica información del portal Mejor con Salud.

El consumo de fibra dietética se ha asociado con muchos beneficios para la salud, especialmente a nivel digestivo. El plátano contiene alrededor de 3 gramos de fibra, la cual se compone de pectina y almidón resistente.

Una investigación publicada en Nutrition Bulletin y citada por Mejor con Salud, indica que la fibra promueve el crecimiento saludable de las bacterias en el intestino y apoya el tratamiento de problemas como el estreñimiento.

Por último, gracias a que es rico en vitamina C, el plátano es ideal para fortalecer el sistema inmune, a la vez que ayuda a evitar el envejecimiento prematuro, pues promueve la formación de colágeno y es rica en antioxidantes. También posee vitamina B6 que favorece la formación de anticuerpos y de las células de defensa.