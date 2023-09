Batido casero para regular la función tiroidea

Por lo general, cuando esta glándula no cumple con su función principal, el organismo comienza a fallar y es ahí donde aparecen problemas como el hipotiroidismo o tiroides hipoactiva, que se da cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo, según explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.