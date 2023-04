‘Cáncer, un regalo mal empacado’, el libro para transformar la adversidad en esperanza

El cáncer de mama llegó a la vida de Lina Hinestroza y la tocó para siempre. Esta colombiana es coach y directora de la agencia de relaciones públicas y comunicaciones Primavera RRPP, así como de una fundación que busca generar conciencia de la detección temprana del cáncer de mama: AlmaRosa.

Gracias a su labor, ha sido reconocida como una de las cien Líderes de Colombia por la revista Gerente y condecorada con la Medalla al Mérito Femenino, Categoría Oro, por la Alcaldía de Medellín.

'Cáncer, un regalo mal empacado' consta de 17 capítulos que detallan el paso a paso desde la noticia del diagnóstico, y la forma como la autora y protagonista logra convertir la adversidad en un proceso constructivo y enriquecedor. - Foto: Foto: Lina Hinestroza

En medio de ese gran momento profesional, en 2013 el cáncer de mama la sorprendió. Pero, logró superar la enfermedad para hablarles a otras mujeres sobre la oportunidad de vivir el proceso desde el amor y la esperanza. Y eso es lo que hace en su libro Cáncer, un regalo mal empacado, que fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Después de 10 años, la promotora de ModoRosa y hoy directora de la Fundación Alma Rosa, les entrega a los lectores un retrato íntimo y sincero sobre la manera como esta enfermedad transformó su vida, al permitirle descubrir y reconocer en la dificultad, el poder del amor, la esperanza y la gratitud.

Para su autora, Cáncer, un regalo mal empacado “es una obra para acompañar desde el alma a pacientes y familiares que viven esta enfermedad; 17 capítulos que detallan el paso a paso desde la noticia del diagnóstico, y la forma como la autora y protagonista logra convertir la adversidad en un proceso constructivo y enriquecedor que pueda servir de inspiración para que muchas personas vean en él la oportunidad para transformar su vida positivamente”.

Como lo señala el escritor y terapeuta Walter Riso en su prólogo, “en cada capítulo hay una serie de lucidez que nos llega con fuerza. No es un impacto solo para las personas que padecen cáncer de mama, sino una experiencia vital que le hace frente al sufrimiento, no importa si estás o no enfermo o enferma. A medida que uno se mete en la lectura, encuentra una forma clara de analizar y detallar el viaje por un camino escarpado y difícil, que no es otra cosa que la manifestación de un espíritu de lucha, que ella testimonia, por momentos, con una naturalidad sorprendente… Es casi que un manual de cómo pasar de un dolor destructivo a uno constructivo.”

Lina Hinestroza lidera una fundación que busca generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama: AlmaRosa. - Foto: Foto: Lina Hinestroza

En el libro, publicado por la Editorial Sin Fronteras, su autora reflexiona sobre los aspectos más determinantes de su proceso y comparte con los lectores aquellos proyectos, hábitos y personas que fueron configurando su soporte emocional para contener el dolor y el miedo durante los días más difíciles de la enfermedad.

La necesidad de los pacientes y cuidadores de contar con un acompañamiento afectivo y efectivo, fue una de las razones que la motivó a plasmar en un libro sus experiencias y aprendizajes como sobreviviente de cáncer de mama.

“Cáncer es una palabra que nos paraliza y nos llena de miedo por todo lo que conlleva. No obstante, al poco tiempo aprendí que no es el fin sino el comienzo de un proceso resignificador de la vida y todo lo que nos rodea. Entendí que cuando una persona tiene cáncer, su familia y quienes lo aman, también, y en ocasiones se sienten muy solos en su proceso. De ahí nace la idea de este libro que es una invitación a descubrir el universo de posibilidades y aprendizajes que nos puede regalar algo tan doloroso como el cáncer si lo superamos desde el amor y la gratitud”, explica la autora.

Los recursos obtenidos por la venta del libro serán destinados en su totalidad a la Fundación AlmaRosa con el fin de dar continuidad a las estrategias de esta entidad para promover la vida y el bienestar de las mujeres y personas que se enfrentan al cáncer.

La primera edición del libro está disponible en librerías y tiendas del país desde el 25 de abril y también se puede adquirir en la página web www.fundacionalmarosa.org

Actualmente, Lina Hinestroza practica yoga, corre maratones y transmite su mensaje de vida a través de conferencias y redes sociales. Cáncer, un regalo mal empacado es su primer libro.