Cómo renacer después de perderlo todo: la increíble historia de superación personal del reconocido periodista ‘Papuchis’ y su esposa

Desde hace catorce años, la vida de Juan Manuel Correal no volvió a ser la misma. Conocido en Colombia como ‘Papuchis’, este cucuteño era una voz y un rostro reconocido en los medios de comunicación en ese entonces. Tenía éxito. Pero, un delicado episodio de salud lo dejó al borde de la muerte. Tan doloroso, que supuso para este comunicador una profunda transformación personal y profesional.

“En ese momento –cuenta Juan Manuel– estaba muy involucrado en mi profesión y tenía esa sobrecarga física y emocional que uno asume porque no sabe equilibrar las áreas de la vida y se enfoca solo en volverse productivo, exitoso y suplir las necesidades que el ego te exige, porque mantenemos inconformes con lo que nos da la vida. Entonces, pensamos que el camino es llenar vacíos con éxito, con poder, con reconocimiento. Y eso lo conduce a uno a un colapso como el que tuve: un accidente cerebrovascular”.

Libro ‘No cambies más, transfórmate’. - Foto: Foto: Archivo Personal Juan Manuel Correal

Y con la enfermedad, dice, llegaron “otros visitantes como la crisis económica, deudas, división del hogar (divorcio), frustración personal y pérdida de empleos”. Juan Manuel lo tomó como “un llamado de atención, un despertar de la conciencia. Y cuando me di cuenta que había quedado vivo después de esto cambié la pregunta de ¿por qué me pasa esto? a ¿para qué me pasa? Y al final entendí que la vida nos va marcando los finales de los ciclos y los comienzos de otros y que para tener éxito no hay que sacrificar la felicidad”.

Lo cuenta con Carolina Ortega, su esposa, a su lado. También cucuteña, esta financista de profesión y exitosa en el mundo del mercadeo y las ventas, atravesó igualmente por una experiencia de vida que la puso a prueba.

Dos años después del accidente cerebrovascular de Juan Manuel, ambos se reencontraron en medio de la amistad que los unía desde hacía muchos años. Pero el sentimiento se fue transformando en amor y años después se casaron.

“Y resulta que cuando él y yo le preguntamos a Dios si en sus planes había hijos para nosotros, la respuesta fue un cáncer grado tres en mi útero, que me tomó por sorpresa porque previamente los chequeos mostraban que todo en mi cuerpo estaba bien. Fue un punto de quiebre, sentí que me iba a morir y empiezo a vivir una serie de enfermedades y a perder muchos órganos. Lo que me lleva a querer buscar respuestas desde la razón. Me preguntaba por qué me estaba enfermando y me adentré en la neuroemoción”, cuenta Carolina.

Ambos presentarán en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) de este año el primer libro que escribieron juntos, ‘No cambies más, transfórmate’, que recoge sus experiencias de vida y ofrece herramientas sobre cómo transformar y sanar la vida, tal como ellos lo lograron a pesar de la adversidad.

Juan Manuel Correal y Carolina Ortega están juntos desde hace 12 años. - Foto: Foto: Archivo Personal Juan Manuel Correal

Según explican, sus propias experiencias vitales les permitieron entender que los seres humanos cometemos cuatro errores que, de no ser detectados tiempo, pueden desencadenar episodios como los que Carolina y Juan Manuel experimentaron. Estos son:

1. Nos desconectamos de nuestro ser. Lo hacemos para conectarnos con el mundo exterior. “Una desconexión es querer hallar las respuestas afuera, pretender complacer a los demás, llenar los vacíos con sustancias o el trabajo”, asegura Carolina, para quien la clave en este caso es “conectarse con nuestro interior”.

2. Intoxicamos nuestro cuerpo, mente y alma. “No nos alimentamos bien, no tenemos buenos hábitos y llenamos la mente de culpa, rencor, rabia y dolores del pasado. Y eso no nos permite avanzar”, agrega. La idea es entonces “desintoxicarnos”.

3. No nos reconocemos a plenitud: “Solo queremos ver lo bueno de nosotros. Buscamos ser perfectos, no nos gusta cometer errores y nos culpamos y juzgamos todo el tiempo por las equivocaciones que hemos tenido. De ahí que nos convertimos en víctimas”. Para ello, dice, lo mejor es “reconocer nuestro ser”.

4. No habitamos nuestro cuerpo. “Habitamos el de otras personas. Y queremos ser como los demás. Buscamos estereotipos todo el tiempo y por eso nos llenamos de miedos”. Y para hacer un proceso de transformación y de sanación, el camino es “habitarnos desde el amor”.

Según explica la pareja, el libro recoge además lo que ambos han vivido a través de ‘Entrena tu alma’, un programa de transformación personal diseñado por los dos. “Es que nos han enseñado a entrenar la mente y el cuerpo, pero no el alma. Este programa tiene talleres, conferencias corporativas, libros, que miles de personas han desarrollado en diferentes partes del mundo por lo que es online”, dice Juan Manuel.

Según el comunicador, “a la gente le estresa trabajar y vive con miedo de algún día perder eso que le genera una zona de confort y la seguridad de ese sustento. Entonces, salimos de nuestra casa a sobrevivir y no a vivir, eso se debe transformar”.

“Hay que preguntarse por qué las personas que tienen tanto éxito están constantemente batallando con su salud, sus finanzas y sus relaciones personales. Y detrás de eso, hay personas que son muy buenas liderando equipos y proyectos, pero no su propia vida. No entienden que la vida es un equilibrio y por eso terminan colapsando como nos pasó a nosotros”, agrega ‘Papuchis’.

Para Carolina, este apostolado en la vida de ambos se dio después de que entendieron “que Dios, al que llamamos nuestro presidente, nos necesitaba juntos en la misión de ayudarles a muchas personas a transformare y sanarse. Y enseñarle a la gente que tenemos la capacidad de creación, sanación, construcción y transformación de vida desde el amor”.