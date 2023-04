De exitosa joyera a guía espiritual para transformar vidas. Conozca la valiente historia de Paula López

Hasta hace unos años, Paula López Espinosa tenía una vida exitosa como joyera. Siendo muy joven había estudiado diseño de joyas en Italia y luego realizó un máster en diamantes en Bélgica. Un oficio al que se dedicó por casi dos décadas.

Al tiempo, enfrentaba una condición de salud que la había puesto a prueba desde niña. “Nací con un diagnóstico, una situación neuromuscular del aparato digestivo, por lo que me tuve que someter a más de seis cirugías y me han tenido que cortar el intestino muchas veces”, cuenta.

En medio de esa angustia, encontró en la palabra una herramienta para paliar su dolor físico y espiritual. “Desde que era muy joven siempre he usado la escritura para desahogarme de todas estas dificultades. Hoy creo que esas fueron mis primeras conversaciones con la muerte; yo le decía que no me llevara, que aún no estaba lista, que sabía que tenía una misión en esta vida”, relata la autora colombiana que este fin de semana presenta un nuevo libro en la FILBo 2023.

El libro 'Mis respuestas para el alma' se presentará este sábado 22 de abril, a la 1:00 p.m. en el Gran Salón A de Corferias. - Foto: Foto: Archivo personal Paula López

Paula cuenta que un día, a pesar de su exitosa carrera, sintió que debía dar un paso al costado como joyera para sanarse de las heridas que le estaban dejando tantas batallas emocionales, producto de sus problemas de salud y de varias desilusiones.

“Siempre fui una persona altamente sensible. Me preocupaba por entender el sufrimiento humano y fue cuando, a pesar de mi carrera, tuve que detenerme. Repasar esas luchas afectivas y espirituales de mi vida, mirar hacia mi interior, hacer un alto en el camino y buscar realmente cómo caminar hacia mi propia vida y mi propio corazón”, relata en diálogo con SEMANA.

Fue entonces cuando entendió que la labor de transformar metales y piedras preciosas se podía aplicar también en lo espiritual, “y me dediqué a estudiar cómo pulir el diamante del alma que todos llevamos dentro”, asegura Paula.

Radicada en España, en la actualidad Paula López es coach internacional de alto nivel bajo los estándares de la Federación Internacional de Coaching para Estados unidos y Europa. Es miembro del Global Council for Coaching Consulting and Psychology y ha trabajado como columnista y consejera para varios medios de comunicación dentro y fuera del país, entre ellos SEMANA, en donde cada quince días escribe sobre temas relacionados con valores, resiliencia y espiritualidad.

“Lo que entendí que es todos debemos escarbar en nuestro interior y encontrar ese diamante que tenemos dentro. Aprenderlo a pulir para que pueda brillar y así ilumine la vida propia y la de los demás. En mis consultas me encuentro a diario con seres humanos rotos, que sufren el vacío y la pérdida de sentido al no ser capaces de resolver y sanar sus dolores más profundos”, reflexiona esta guía espiritual.

Paula López - Foto: Foto: Filbo

De acuerdo con Paula, “todos estamos sedientos de paz interior, más cuando uno se vuelve robótico, con una vida como en automático: nos levantamos, trabajamos, alcanzamos metas. Somos máquinas de producir trabajo y dinero y éxito. Nos preocupamos por tener más que por ser. En mi caso, llegué a un punto de cansancio emocional y espiritual y quema laboral. Y dije: por aquí no voy a encontrar la plenitud de mi vida”, revela la escritora.

Dice ese nuevo camino lo encontró cuando su vida se derrumbó. “Se me desgarró el alma, toqué fondo, se me derrumbó el mundo porque la vida me enfrentaba a lo que no me llenaba y me hacía sufrir. El alma estaba diciéndome detente, cambia, transfórmate y conócete”.

Esa vida espiritual la ha plasmado en decenas de columnas de opinión y ensayos, gran parte de los cuales recoge en su nuevo libro Mis respuestas para el alma, que presenta este sábado 22 de abril, a la 1:00 p.m. en el Gran Salón A de Corferias.

“En los últimos tres años me dediqué cada 15 días a escribir columnas en SEMANA y elegí las mejores. Las más leídas, las que más le sirvieron a la gente, las que más pudieron transformar a las personas en momentos de dificultad. Estamos viviendo en un mundo vertiginoso que nos asusta, todos estamos en modo supervivencia, nerviosos, cansados y agotados. Son reflexiones espirituales en las que les doy a las personas herramientas para enfrentar los problemas y tener una vida tranquila, feliz y trascendente”, dice.

En dicho libro plantea además varias de las metodologías que ha aprendido en su larga carrera espiritual —la logoterapia de Viktor Frankl, el método de Harvard y el eneagrama de la personalidad—, que le sirvieron luego para moldear una propia: ‘cómo pulir el diamante de tu alma’.

“Para comenzar a pulir ese diamante se necesita valentía —asegura la escritora—. Somos pocas las almas que tenemos la valentía de reconocer las heridas, que son grietas por las que entra la luz al interior. A veces el alma se rompe y al corazón se le abren esas heridas y tocamos fondo por una enfermedad, una separación, un duelo por la muerte de un ser querido, una crisis económica. Eso abre grietas. Al comienzo no entendemos para qué y al final nos damos cuenta que esas grietas son los espacios por los que entra la luz a nuestro interior. Y es ahí cuando cambiamos la pregunta y nos decimos para qué me está sucediendo esto”.

La idea, asegura esta coach, es transformar el sufrimiento y convertirlo en algo positivo y en un proceso de evolución de la vida que nos permita tener aprendizajes.