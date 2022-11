¿Cansancio? Las posibles razones por la que se siente cansado a menudo

No consumir la suficiente cantidad de proteína: healthline menciona que las proteínas aumentan la masa metabólica más que los carbohidratos y grasas; por eso, es importante comer las porciones adecuadas para que el cuerpo pueda obtener de ellas la energía que necesita. Cabe mencionar, que no todas las personas deben consumir la misma cantidad, todo dependerá del peso del paciente; por eso lo mejor es acudir con un nutricionista para que indique las porciones que debe consumir cada persona teniendo en cuenta su peso, edad y si presente alguna enfermedad de base o no.