Cebolla morada: Así se puede preparar para eliminar las manchas de la cara

Los remedios caseros son una opción válida para afrontar diferentes problemas en el organismo. No obstante, antes de contemplar estos métodos, lo mejor será consultar con un profesional de la salud.

Es muy probable que todos los ingredientes que complementan los remedios caseros, estén en la cocina del hogar. En ese sentido, existe un remedio que puede llegar a eliminar las manchas en la piel, el cual está compuesto por cebolla y miel.

De acuerdo con el portal Vogue, la miel contiene grandes propiedades exfoliantes, mientras que la cebolla se caracteriza por ser rico en azufre, es decir, que se convierte en una especie de antibiótico natural, motivo por el cual combate las manchas en la piel y el acné.

Las manchas en la piel pueden aparecer si no se lleva a cabo una buena protección. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo preparar la mascarilla a base de cebolla y miel?

Para llevar a cabo este remedio casero, se debe tener en cuenta que los ingredientes deben estar frescos y de origen orgánico, ya que la miel puede tener alto contenido en azúcar y químicos. En el caso de la cebolla, esta debe ser fresca.

Ingredientes:

Tres cebollas moradas.

El consumo habitual de la cebolla morada ayuda a regular el nivel de glucosa en la sangre. - Foto: Getty Images

Dos cucharadas de miel.

Un tercio de un vaso con agua.

Preparación y modo de uso:

Revolver todos los ingredientes en un tazón hasta conseguir una mezcla homogénea.

Aplicar dos veces por semana sobre el rostro limpio.

La mejor opción es comenzar desde el mentón y luego expandirse por el rostro.

Realizar un masaje circular por 15 minutos para promover la circulación sanguínea.

Luego de la aplicación de esta mascarilla, se recomienda utilizar protector solar, así no se salga de la casa. Esto permitirá tener una piel más sana y fuera de manchas y acné.

Recomendaciones para cuidar y mantener la piel joven

Para cuidar la piel, es esencial aumentar la producción de colágeno por medio de algunos hábitos saludables que los expertos en salud dan a conocer a través del portal web Fitguru:

1. Alimentación saludable: este es el paso más importante para aumentar la producción de colágeno en la piel. Por ello, una alimentación rica en vitaminas y minerales esenciales ayuda a mantener el buen funcionamiento del organismo, y a restaurar varias partes del cuerpo que se van deteriorando con el paso de los años.

2. Alimentos ricos en vitamina C: otra importante recomendación es consumir sobre todo alimentos ricos en vitamina C, pues es el micronutriente que el organismo necesita para la producción de colágeno. Entre los alimentos recomendados para su consumo están: la naranja, limón, kiwi, lima y toronja.

La naranja es rica en vitamina C. - Foto: Getty Images

3. Suplementos de vitamina C: es importante acudir a un cheque médico para saber en qué momento es correcto incluir a la dieta suplementos de vitamina C, una fuente de micronutrientes que ayudan a la producción de colágeno de forma natural. De este modo, se debe tener en cuenta las indicaciones del profesional de salud, pero entre las recomendaciones, no se debe ingerir cantidades superiores a 2000 mg de vitamina C al día, pues las dosis altas puede ocasionar malestar estomacal y diarrea.

4. Limitar la duración del baño: el agua caliente y las duchas o baños prolongados eliminan los aceites naturales de la piel y lo mejor es usar agua tibia en lugar de agua caliente. Evitar los jabones fuertes. Los jabones y detergentes fuertes pueden eliminar los aceites naturales de la piel.

5. No fumar: fumar puede acelerar el proceso de envejecimiento normal de la piel, lo que contribuye a la formación de arrugas y a otros cambios en el aspecto del rostro, ya que la nicotina hace que los vasos sanguíneos se achiquen, lo que reduce el flujo de oxígeno y los nutrientes a las células de la piel. A su vez, tiene una serie de sustancias químicas que desencadenan eventos moleculares, cambiando o dañando las estructuras que son necesarias para la salud y elasticidad de la piel.