Piel de porcelana: cinco recomendaciones de expertos para cuidarla y mantenerla joven

Alimentos ricos en vitamina C: otra importante recomendación es consumir sobre todo alimentos ricos en vitamina C, pues es el micronutriente que el organismo necesita para la producción de colágeno. Entre los alimentos recomendados para su consumo están: la naranja, limón, kiwi, lima y toronja.

Suplementos de vitamina C: es importante acudir a un cheque médico para saber en qué momento es correcto incluir a la dieta suplementos de vitamina C, una fuente de micronutrientes que ayudan a la producción de colágeno de forma natural. De este modo, se debe tener en cuenta las indicaciones del profesional de salud, pero entre las recomendaciones, no se debe ingerir cantidades superiores a 2000 mg de vitamina C al día, pues las dosis altas puede ocasionar malestar estomacal y diarrea.