¿Cenar poco o nada ayuda a bajar de peso?

En la vida hay asuntos paradójicos y este de alimentarse. Sí, porque es curioso que, en promedio, haya tanta información falsa y desconocimiento sobre comer, que es una tarea que desde el primer y hasta el último día de la vida se hace.

Por ejemplo, temas como los alimentos que engordan y los que no, las horas adecuadas para comer, lo que realmente es estar en sobrepeso y sus afectaciones por encima de una cuestión estética. Eso sí, hay que reconocer que durante los últimos años se han desarrollado estudios que permiten tener más claridad sobre el tema y apoyan o desmienten con conclusiones y números muchas creencias.

Algunos análisis sobre la disminución de peso indican que se debe tratar desde una mirada holística que tenga en cuenta, además de alimentación y ejercicio, manejo de las emociones. - Foto: Getty Images

Con ese contexto, se puede hablar de la costumbre de omitir la cena. “Hay muchas personas que piensan que, si a lo largo del día han comido demasiado, no tomar nada por la noche les ayudará a no engordar. Y quienes quieren perder peso consideran que no cenar les permite adelgazar, al reducir la ingesta diaria de calorías”, cuenta el diario Computer Hoy.

Y ahí es donde surge la pregunta de qué tan cierto es que ese hábito tenga efectos reales y sostenibles a largo plazo. Porque bastantes nutricionistas concuerdan en que la cena es importante y que es más conveniente consumirla a una hora adecuada. Es más, hay quienes recomiendan disminuir progresivamente la cantidad de comida que se ingiere en la jornada. Es decir, iniciar con un desayuno bastante nutrido y cenar más ligero. Y repetir este patrón día tras día.

”No te saltes las comidas principales para perder peso más rápido… Se observa que muchas personas reemplazan las comidas principales por un aperitivo rápido o una ensalda, o simplemente no comen. Podría ayudar a reducir calorías, pero a largo plazo no es tan productivo”, sostiene la nutricionista Lovneet Batra.

Indican que no darle al cuerpo la comida que necesita puede generar episodios compulsivos o atrancones. - Foto: Getty Images

También, esta nutricionista explica que pasar hambre intencionalmente puede llevar a atracones de comida en los que se consuma más calorías de las que inicialmente se pretendían evitar omitiendo la cena. Por ello sugieren comer lo que necesita el cuerpo de una forma controlada y evitar, luego, excederse de manera compulsiva.

Sobre la hora más indicada para cenar, Batra señala que puede ser alrededor de tres horas antes de ir a dormir. “De esta forma, nos iremos a la cama después de haber hecho la digestión, evitando posibles episodios de acidez y otros problemas gástricos derivados de acostarnos nada más cenar”, agregan.

Respecto a los alimentos más indicados para cenar, propone, aquellos con alto contenido en fibra y proteínas, “es preferible elegir ingredientes ligeros y saciantes”, expresan.

Concluye la experta que “para adelgazar, no hay recetas milagrosas ni fórmulas mágicas. Lleva una dieta sana y equilibrada, practica deporte y sigue un estilo de vida activo. Tu médico podrá orientarte en caso de que necesites ayuda para perder peso”.

Sugieren una cena que aporte fibra y proteína. - Foto: Montaje: Getty Images

¿Es bueno cenar solo avena? Esto dicen lo expertos

La avena es considerada un alimento muy saludable que, además de funcionar como una especie de regulador metabólico, ayuda a cuidar del corazón y los intestinos, sin olvidar que es un gran aliado del cuerpo humano para perder peso. Incluso, se considera un superalimento y un recurso diario que todos deberían tomar para cuidar de la salud.

Además, la avena es buena para el corazón, regular el peso, mejorar las digestiones y evitar el estreñimiento, explica el portal Mejor con Salud.

Según datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés), este cereal, además de nutrir y saciar el apetito, tiene tanto la capacidad para apoyar la pérdida de peso, como bajar los niveles del colesterol.

No obstante, algunas personas, pese a que comen este cereal en las mañanas, pueden llegar a preguntarse qué pasaría si se consume avena en la noche. Este producto natural, al contener distintas propiedades, podría resultar una buena opción de cena.