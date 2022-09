Cinco errores que se cometen después de hacer ejercicio

El ejercicio es un beneficio para el cuerpo a cualquier edad. Es fundamental para un estilo de vida saludable y para aminorar el riesgo de desarrollar afecciones crónicas a largo plazo, como derrames cerebrales, diabetes, entre otras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consecuente consumo de energía. Tampoco hay que excederse con la actividad física, ya que pueden surgir lesiones o generar problemas en los músculos.

El movimiento constante, según el portal web de Sanitas en España, también reduce el riesgo de padecer osteoporosis, dolores lumbares, y mitiga el dolor de la artrosis. Para ello, lo aconsejable es hacer, por lo menos, 60 minutos de actividad física diaria para mejorar la calidad de vida.

Así mismo, el ejercicio es bueno para la mente, pues quienes lo practican diariamente pueden llegar a tener mejor humor y a reducir los niveles de estrés. Incluso, “para algunas personas con depresión, la actividad física puede resultar tan efectiva como seguir un tratamiento o tomar medicación”, explica Sanitas.

Además, no es necesario realizar siempre ejercicios de alto impacto; usar escaleras y no el ascensor o caminar hacia aquellos lugares relativamente cerca también se consideran actividad física.

A pesar de lo anterior, existen personas que comenten algunos errores después de practicar actividad física, lo que podría alejar a los individuos del objetivo que buscan, como perder peso, aumentar masa muscular o incluso llevar hábitos que favorezcan la salud.

El portal especializado Mejor con salud listó algunos de dichos errores en los que debe procurar no caer una vez finalizado el entrenamiento:

1. No beber suficiente agua: este líquido no solo es necesario durante el ejercicio, también es fundamentar beber agua después de practicarlo. Según la American Academy of Family Physicians (AAFP), es conveniente tomar alrededor de unas 8 onzas de agua después del entrenamiento.

2. Ingerir bebidas energéticas: el consumo frecuente de estas bebidas puede significar un riesgo para la salud. Los compuestos que contiene pueden causar ansiedad, nerviosismo, deshidratación y en casos graves, problemas cardiacos.

3. Consumir platos altos en calorías: el ejercicio consiste en quemar más calorías de las que se consumen, por lo que, si se ingiere un plato rico en ellas después de la actividad física, no habrá servido el esfuerzo realizado.

4. No dormir bien: el descanso es fundamental para recuperarse del impacto del ejercicio. Según recomendaciones de los expertos, lo mejor es dormir alrededor de siete u ocho horas, con el fin de relajar el organismo y obtener energía.

5. No hacer ejercicios de estiramiento: Fisioterapeutas, especialistas en el área del movimiento, sostienen que a veces los pacientes no le dan una importancia viable al estiramiento, pero debería ser considerado esencial para el beneficio del organismo pues ayuda al flujo de sangre y a la elasticidad de los tejidos.

Cabe resaltar que existen algunos consejos que es posible tener en cuenta para lograr tener constancia en la rutina de ejercicios que se esté practicando:

Buscar un deporte que dé satisfacción: es muy importante comenzar a entender que el cuerpo está diseñado para estar en constante movimiento; por esto, debemos estar activos la mayor parte del tiempo posible. Hay que tener paciencia y tratar de encontrar ese deporte que se convertirá en un gran amor.