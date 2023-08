Cinco formas en que el estrés puede afectar la salud bucal

Además, no se pueden dejar de lado los problemas que genera el estrés en la salud bucal.

Según el portal Cuerpo Mente , la alimentación juega un papel importante también en el tema del estrés. Asegura que, en general, las vitaminas del grupo B tienen una actividad regeneradora del sistema nervioso, por lo que consumir alimentos que las contengan resulta beneficioso para el organismo y la mente. También son favorables los ricos en vitamina C y los que contienen ácidos grasos esenciales. Estos son dos de los recomendados para mejorar la condición del estrés.

Pescado azul

Espinaca

Esta verdura de hoja verde es una buena fuente de magnesio, un mineral asociado con niveles reducidos de estrés y ansiedad. Además, las hojas son ricas en vitamina C, que el cuerpo no puede producir por sí solo. La falta de vitamina C se ha relacionado con un aumento en los niveles de estrés, precisa la fundación estadounidense AARP, en su página web.