Cinco remedios caseros para reducir la hinchazón abdominal y los gases

Las flatulencias, aunque son completamente normales, pueden resultar incómodas para algunas personas. Si bien se trata de una reacción natural en el cuerpo, es conveniente atender a ciertas señales que podrían ser indicador de un problema de salud.

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, los gases o flatulencias se refieren al aire en el intestino que sale a través del recto. Estos se forman normalmente en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos. Así mismo, pueden hacer que el individuo se sienta inflado y desarrolle síntomas como cólicos o retorcijones en el vientre.

La formación de los gases está asociada al tipo de alimento que la persona consume, por ejemplo, si come alimentos difíciles de digerir como la fibra. Su desarrollo también aumenta cuando el sujeto ingiere algo que su cuerpo no puede tolerar. Dentro de los casos más comunes figuran la intolerancia a la lactosa.

Sin embargo, estas no son las únicas causas, por lo que la formación de gases también está asociada con los siguientes escenarios:

Consumo de ciertos antibióticos.

Síndrome del intestino irritable.

Incapacidad para absorber nutrientes en forma apropiada (malabsorción).

Incapacidad para digerir nutrientes en forma apropiada (mala digestión).

Tragar aire al comer.

Masticar goma de mascar.

Fumar.

Consumir bebidas carbonatadas.

Hablar mientras se come o comer muy rápido.

Los dolores abdominales tienen numerosas causas. Es recomendable acudir a un profesional para obtener un diagnóstico preciso. - Foto: Getty Images

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica médica, detalla en su sitio web algunos alimentos comunes que inciden en la formación de gases: frijoles y guisantes (legumbres), frutas, verduras y cereales integrales.

“A pesar de que los alimentos con alto contenido de fibras aumentan la producción de gas, las fibras son esenciales para mantener tu sistema digestivo en buen funcionamiento y controlar los niveles de glucosa en la sangre y colesterol”, anota la fuente consultada.

Remedios caseros contra los gases

Como es usual, la medicina alternativa ofrece algunas opciones para tratar, en ese caso, los gases y la subsecuente hinchazón abdominal. No obstante, vale recordar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Dicho esto, antes de acudir a cualquier tratamiento alternativo, es conveniente consultar con un médico de confianza.

El portal Mundo Deportivo recoge algunas opciones naturales que podrían ayudar a reducir los gases y aliviar la hinchazón abdominal.

1. Infusiones

Suelen ser la opción más común cuando de remedios caseros se trata. Su preparación se basa en el uso de ingredientes naturales con el fin de aprovechar sus propiedades en beneficio del organismo.

Algunos ejemplos para aliviar la hinchazón abdominal son el té de menta, el té de jengibre, el té de manzanilla y la infusión con clavos de olor.

Las infusiones aprovechan las propiedades de ingredientes naturales en beneficio el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Probióticos

Según recoge el citado portal, los probióticos pueden ayudar a reducir las flatulencias y aliviar las molestias estomacales causadas por el exceso de gases intestinales.

No obstante, hay que tener presente que no todos los probióticos son iguales, de manera que es clave consultar con un especialista antes de iniciar su consumo.

3. Realizar masajes en la barriga

Una posibilidad que está ‘al alcance de la mano’ es realizar suaves masajes en el estómago, de manera que los músculos se relajen y permitan el movimiento de las heces y gases a través del sistema digestivo.

En caso de que el dolor abdominal se convierte en una molestia crónica es imperativo acudir a un médico. - Foto: Getty Images/iStockphoto

4. Semillas de hinojo

El hinojo es una planta popular en la medicina alternativa. Puntualmente, para el tratamiento de los gases y la hinchazón abdominal, los remedios caseros usan las semillas.

El método consiste en consumir semillas de hinojo después de las comidas principales del día. En vista de que son ricas en fibra, pueden ayudar en el proceso digestivo.

5. Actividad física

El ejercicio siempre es favorable para la salud del organismo. Si lo que se quiere es liberar los gases, hacer actividad física puede ayudar en el proceso. Por supuesto, no se requieren grandes esfuerzos, pues basta con una caminata para sentir alivio.