La hierba aromática que reduce los gases intestinales y ayuda a desinflamar el colon

El dolor estomacal es un síntoma común entre los trastornos digestivos como el síndrome del colon irritable o el estreñimiento, que tal y como lo menciona la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) también se ve relacionado con otras enfermedades como el cáncer de estómago o la apendicitis, que incluso pueden no presentar necesariamente alguna molestia abdominal.

Asimismo, puede indicar gases intestinales que, de acuerdo con el centro especializado de investigaciones médicas, Clínica Mayo, se forman por el aire que se traga cuando se come, acumulándose en el intestino.

Cabe recordar que el síndrome del intestino irritable “afecta el intestino grueso”. Los principales síntomas que se presentan son estreñimiento y diarrea, explica MedlinePlus. “Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, agrega la enciclopedia médica.

El dolor estomacal es asociado con colon irritable y estreñimiento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por lo tanto, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) define al SII como “un trastorno gastrointestinal funcional”, que tiene tres tipos:

Síndrome del intestino irritable con estreñimiento: en esta afección la mayoría de las heces son “duras o grumosas”, siendo otras más líquidas. Síndrome del intestino irritable mixto: hay una combinación proporcional de las heces líquidas y grumosas. Síndrome del intestino irritable con diarrea: a diferencia de la anterior, la mayoría de las heces son más líquidas que grumosas.

Es entonces que el consumo de ciertos alimentos se debe restringir, como las salsas picantes o aquellos que son ricos en grasas trans y saturadas, ya que no favorecen el organismo. Sin embargo, hay bebidas que ayudan a desinflamar el colon cuando está irritado, como el agua, una bebida natural que según menciona la Clínica, ablanda las heces y facilita su evacuación.

Por tanto, si el dolor de estómago permanece, es importante consultar con un profesional de la salud para identificar la causa del síntoma, y darle un debido tratamiento. No obstante, dentro de la creencia popular se asegura que algunas infusiones son útiles para combatir los signos estomacales, como la infusión de manzanilla o tomillo, según puntualiza Mejor con Salud.

Té de manzanilla

Un artículo publicado por Tua Saúde, explica que la manzanilla es una hierba que sirve para tratar varias afecciones como la mala digestión, la gastritis, las úlceras gástricas, entre otras, ya que tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Asimismo, tiene efectos relajantes gracias a la apigenina que contrarresta trastornos como la ansiedad o ayuda a combatir otros, como el insomnio.

La manzanilla tiene muchos beneficios. - Foto: Getty Images

Su capacidad antimicrobiana bloquea la propagación de la bacteria Helicobacter Pylori, que infecta el estómago causando úlceras, desarrollando altas probabilidades de gastritis. Sin embargo, para evitar un contagio a causa de esta bacteria, se debe mantener medidas de higiene como el lavado frecuente de manos, verificar el consumo de agua no contaminada y de alimentos sucios.

Modo de preparación

Hervir una taza de agua. Luego de que esté en ebullición. Agregar las flores de la manzanilla. Bajar del fuego y dejar reposar. Consumir.

El tomillo también es usado en la gastronomía. - Foto: Getty Images

Té de tomillo

Esta hierba se destaca porque tiene cualidades expectorantes y antiinflamatorias que le permiten combatir infecciones respiratorias y síntomas como la tos, producto de un resfriado porque contiene carvacrol, según Tua Saúde. Además, señala que esta hierba medicinal es útil para contrarrestar la tos, regular la presiona arterial, el acné y combatir los niveles de estrés y ansiedad.

De ahí que es útil dentro de tratamientos digestivos porque -según Mejor con Salud- favorece la digestión y colabora con la desinflamación del colon.

Modo de preparación