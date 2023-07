Cinco vitaminas que son esenciales para prevenir el envejecimiento

El envejecimiento prematuro de las células suele ser causado por el estrés oxidativo. Si bien experimentar las arrugas e imperfecciones es algo normal en los humanos, hay vitaminas que impiden que este fenómeno se adelante y hacen que sus efectos no sean tan significativos.

Por un lado, el uso de cosméticos naturales de alta calidad es importante, pero un estilo de vida sano y una dieta adecuada ayudan mucho más a mantenerse joven y vibrante en los años venideros. Las impurezas no son más que sustancias tóxicas que reducen el espacio del flujo de oxígeno en el cuerpo, detonando en el llamado envejecimiento celular. Muchos científicos respaldan la hipótesis de que el estrés oxidativo es una de las principales causas del envejecimiento, como lo expone la investigación Estrés oxidativo, envejecimiento y enfermedades .

Cabe señalar que el estrés oxidativo no solo envejece la piel y la apariencia, sino que también daña las células del cuerpo, lo que lleva a enfermedades degenerativas como el cáncer y la aterosclerosis.

Entre toda la variedad de nutrientes presenten en los alimentos, los expertos autores de la investigación Visitas al departamento de emergencias por eventos adversos relacionados con los suplementos dietéticos de The New England Journal of Medicine dieron a conocer los cinco que son más importantes cuando se desea impedir que el envejecimiento prematuro haga de las suyas.