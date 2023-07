La planta aromática que elimina el insomnio, reduce el estrés y elimina los gases

Al igual que el resto de bebidas, este también tiene contraindicaciones. En primer lugar, los expertos señalan que no es recomendado tomar más de tres tazas al día, debido a que los efectos se presentarán más de lo contemplado y el cuerpo no los asimilará con normalidad.

Por otro lado, no es recomendado poner a bebés menores de tres años a ingerir esta infusión, a menos que un especialista de la salud lo avale. Tampoco se puede ingerir si una persona cuenta con antecedentes alérgicos a plantas.

Esta bebida no es recomendada para embarazadas ni bebés. | Foto: Getty Images

Los pacientes que tienen enfermedades del hígado, de carácter neurológica, Parkinson, epilepsia, gastritis, colitis o síndrome del ingestión, la sugerencia de los expertos es no ingerir el té de lavanda, dado que no es recomendado si no tiene la aprobación de un especialista de la salud. De igual modo, las embarazadas deben estar alejadas lo más que se pueda del consumo de esta infusión.