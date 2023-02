¿Cómo aumentar las defensas de los pulmones para prevenir enfermedades?

El consumo de estos alimentos no solo protegen el sistema inmune contra agentes extraños, sino que también le brindan otros beneficios al cuerpo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y robustecer las defensas, se debe incluir en una dieta alimentos que sean ricos en antioxidantes porque estos bloquean los radicales libres que dañan las células del cuerpo y tienen la capacidad de fortalecer el sistema inmunológico.

Tal y como lo especifica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), “los radicales libres se producen cuando el cuerpo descompone el alimento o cuando usted está expuesto al humo del tabaco o a la radiación. La acumulación de radicales libres con el tiempo es ampliamente responsable del proceso de envejecimiento”.

Por esto, el departamento del Gobierno de México, precisa a través del profesional en salud, Manuel Huerta, jefe de Nutrición del Hospital Psiquiátrico con Unidad de Medicina Familiar (HP/UMF), que algunas investigaciones corroboran que el consumo de vitamina C, siendo un antioxidante eficaz ayuda “en la reducción de la inflamación en los pulmones”, todo esto causado por enfermedades como el Covid-19 que en el año 2020 cambio muchas dinámicas sociales, mentales y económicas.

No contrario a ello, el déficit de vitamina D -según el experto- incrementa el desarrollo de otras enfermedades respiratorias, siendo los pulmones los órganos más susceptibles. Cabe recordar que, la vitamina D tiene como función absorber el calcio; y se obtiene ya sea por una dieta equilibrada, la exposición al sol y/o a través del consumo de suplementos.

La Sociedad Europea de Endocrinología en uno de sus encuentros en Barcelona, encontró que las personas con bajos niveles de vitamina D tienden a desarrollar más grasa en el vientre, y problemas respiratorios. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Por esto, en el informe del gobierno del país centroamericano se precisa que los mariscos y los lácteos junto con otro tipo de pescados ayudan en el aumento de vitamina D. Sin embargo, se recomienda tener precaución porque aunque la exposición al sol es la forma más directa de obtener también este nutriente, permanecer un tiempo prolongado debajo de él, es perjudicial para la salud, causando -en algunos casos- cáncer de piel.

El efecto de la vitamina D sobre el sistema respiratorio, puede ser favorable; ya que de acuerdo con los archivos de Bronconeumología de la International Journal of Spanish Respiratory Society of Pulmonology and Thoracic Surgery, en el artículo titulado “Papel de la vitamina D en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y otras enfermedades respiratorias”, liderado por Jaime García de Tena, entre otros, confirma que el déficit de vitamina D es asociado con enfermedades respiratorias, apreciando que algunos pacientes con un diagnóstico de asma y EPOC podrían presentar mejoría si se corrigiera su ausencia en el organismo.

Los pulmones permiten la respiración y oxigenan la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Enfermedades respiratorias

Es entonces que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) “es la tercera causa de muerte en el mundo. En 2019 ocasionó 3,23 millones de defunciones”, asegura la Organización Mundial para la Salud (OMS), por lo que el consumo de tabaco, incluso la inhalación de humo y otras sustancias tóxicas, pueden ser factores que tiene mayor relevancia para el desarrollo de esta enfermedad.

Otra de las afecciones que perjudican los pulmones es el asma, un problema que produce hinchazón en las vías respiratorias generando así mucosidad. Así lo señala, National Institutes of Health (NIH): las vías respiratorias “son conductos que transportan el aire y permiten” la entrada y salida de los pulmones.

Foto referencia sobre asma. - Foto: Getty Images

Finalmente, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), describe el sistema inmunitario como una “red compleja de células, tejidos, órganos y sustancias que producen y ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades”, que se fortalece cuando se mantiene un plan de alimentación rico en frutas y verduras, mismas que están compuestas de vitaminas que evitan un descenso de defensas, sin embargo, algunos otros hábitos son fundamentales, tales como, una adecuada higiene que involucre el lavado frecuente de manos, por ejemplo.