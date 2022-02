¿Cómo fortalecer una relación amorosa? Esto recomienda una experta

Una relación amorosa debe estar basada en el respeto, confianza y sobre todo en la admiración hacia el otro. No obstante, con el pasar del tiempo las relaciones se tornan monótonas y esto puede ocasionar que se desgaste el sentimiento.

Por tal razón, la psicóloga María del Carmen Camacho le reveló siete consejos al portal Salud 180 de cómo fortalecer una relación amorosa:

1. Dedicar tiempo: Es importante dedicar tiempo para compartir experiencias como viajes, cenas, realizar ejercicio, entre otras.

2. Humor: Independientemente de los problemas diario que se presentan, se debe sonreír y dar lo mejor de cada uno.

3. Confianza: este pilar es muy importante en las relaciones y la experta sugirió utilizar palabras como: “entiendo que”, “también es cierto que”, “por lo tanto sugiero”.

4. Escuchar: diariamente las personas viven situaciones que merecen ser escuchadas. También hay que escuchar los puntos de vista, las inquietudes o una anécdota sin sentido, pero se debe demostrar interés en el otro.

5. Cariño: todas las personas demuestran el amor de diferentes formas, pero no hay que olvidar “el contacto físico como los besos, las caricias, los abrazos o las sonrisas”.

6. No competir: todas las personas tienen un camino trazado y todos tienen una luz propia que no se debe opacar por la pareja. No es necesario demostrar quién es más inteligente que el otro, pues en unas cosas unas personas son mejores que otras y ahí es donde hay que buscar un complemento.

7. No criticar: Ningún ser humano es perfecto y por ello no se debe buscar que la pareja actúe o piense igual que el otro.

Hay que señalar que el portal citó un estudio de realizado por la Universidad de Chicago que señala que una buena relación en pareja “reduce la llamada hormona del estrés o cortisol. De acuerdo con los investigadores, puede deberse a que puede ser más sencillo resolver y enfrentar los problemas entre dos”.

Estos son los signos más fríos en el amor, según la astrología

Según la astrología, el signo zodiacal de las personas determina algunas características que explican sus tendencias y acciones en el amor, el dinero, lo laboral y la salud. Asimismo, de acuerdo con la posición de los astros en el momento del nacimiento, es posible determinar qué va a influir en el futuro de las personas.

Por tal razón, el astrólogo Sixto Piedrabuena reveló cuáles son los signos más fríos y con frío se hace referencia a una persona que no es tan afectuosa y no demuestra mucho sus sentimientos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Las personas del signo Capricornio son prácticas y objetivas y por tal razón, no son sentimentalistas. Es decir, no se dejan llevar por las situaciones apasionadas. Sin embargo, valoran a su pareja y aunque parezcan fríos y sin sentimientos, la razón es que saben ocultarlos muy bien, ya que no les gusta exponerlos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

A las personas Acuario les gusta tener el control de las situaciones y más si se trata de sus emociones. Por consiguiente, con su pareja, parecen ser indiferentes. Además, evitan las demostraciones excesivas de amor.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Las personas Virgo están enfocadas en cumplir sus metas y sueños, por lo que pareciera que los temas del amor no les interesan. Siempre son objetivos, aunque parezcan fríos e insensibles.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Los géminis son distraídos con las señales del amor y esto los hace ver indiferentes. Sin embargo, son capaces de desafiar a su pareja o pretendiente cuando descubren las señales del amor. Además, este signo es propenso a ser infiel: según un análisis del sitio de citas extramatrimoniales Illicit Encounters del Reino Unido, existe un 14 % de probabilidades de que una persona de este signo engañe a su pareja, según la información del portal.