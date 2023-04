¿Cómo limpiar el hígado con remolacha y espinacas?

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) menciona que el hígado es un órgano que tiene como función “limpiar la sangre y ayudar a la digestión secretando bilis”.

Sin embargo, se ve aquejado por varias enfermedades que tienen como síntoma común, la inflamación del hígado, como por ejemplo, la hepatitis, la enfermedad por hígado graso y la cirrosis.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) también señala que otros síntomas persistentes son “cambios en el color de las heces y la orina, y piel y ojos amarillentos o ictericia”.

Sin embargo, ha tomado popularidad la idea de limpiar el hígado con diferentes prácticas; sin embargo, Mejor con Salud asegura que es un órgano que por si solo se puede desintoxicar, pero lo que ocurre es que, quizás, la acumulación de grasa y toxinas impiden su buen funcionamiento.

Por esto, aconseja llevar a cabo los siguientes consejos para evitar que este órgano se enferme y más bien procurar su bienestar, como por ejemplo:

Dentro de un plan de alimentación incluir cereales integrales que se caracterizan por estar compuestos de fibra y otros nutrientes no solo saludables para el hígado, sino para el organismo en general. Incluso menciona que la fibra dietética puede reducir el riesgo de trastornos digestivos como el estreñimiento.

“Los alimentos que contienen fibra también pueden brindar otros beneficios para la salud, como ayudar a mantener un peso saludable y reducir el riesgo de sufrir diabetes, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer”, añade en uno de sus informes la Clínica Mayo.

El omega-3 es una grasa saludable para el organismo. - Foto: Getty Images

Sugiere también incorporar a un plan de alimentación productos ricos en grasas insaturadas como los frutos secos, puesto que suelen estar compuestos de omega-3, que según el NCI “participa en la función inmunitaria”.

Inclusive Mejor con Salud destaca sus propiedades hepatotectoras reduciendo el riesgo de enfermedades como la cirrosis, que de acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, impide su funcionamiento normal, porque el hígado está cicatrizado y empeora su condición.

A la lista de consejos para mantener la salud hepática asegura que se debe consumir suficiente agua, una bebida predilecta para combatir el estreñimiento, y asimismo, funcional para el hígado y su proceso de filtración.

Y dentro de estos buenos hábitos es relevante puntualizar el consumo de frutas y verduras en donde destacan las espinacas y la remolacha, que según Mundo Deportivo, son útiles a la hora de limpiar el hígado.

Espinacas

Al tener antioxidantes -que eliminan los radicales libres que deterioran las células del cuerpo-, la espinaca contribuye en la protección del cerebro y en todos sus procesos químicos. Asimismo en limpiar el hígado.

Según un artículo publicado por Mejor con Salud, escrito por Elisa Morales, el folato que contiene esta planta contribuye a la prevención en la aparición de Alzheimer, lo que no quiere decir que elimine las posibilidades de desarrollar deterioro cognitivo, sino que las reduce.

Puede producir vitamina A y cuida la salud ocular. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Remolacha

Según el portal, Mundo Deportivo, la remolacha es rica en antioxidantes como la vitamina C que, también colabora en desintoxicar el hígado y favorecer su funciones.

De ahí, que combate o previene la anemia, porque está compuesta de hierro y vitamina C. El primero reduce el riesgo de esta afección, y la segunda ayuda en su absorción.

La remolacha es un tubérculo de raíz gruesa y comestible, perteneciente a la familia de las quenopodiáceas. - Foto: Getty Images

Incluso es conocida por regular la presión arterial porque el consumo de remolacha permite el relajamiento de las paredes de los vasos sanguíneos, colaborando con un buen flujo y presión de la sangre.

Por tanto, Mundo Deportivo sugiere consumir las espinacas y la remolacha crudas, evitando cocinarlas porque se pierden algunos de sus nutrientes. Y si no es posible, estos alimentos en bebidas son ideales para depurar el hígado, según lo menciona.