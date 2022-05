¿Cómo obtener calcio y vitamina D para fortalecer huesos y prevenir la osteoporosis?

Obtener suficiente calcio y vitamina D en la dieta, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, puede ayudar a mantener los huesos fuertes y disminuir el riesgo de desarrollar osteoporosis.

Los expertos aseguran que el calcio es indispensable en el organismo para mantener la densidad ósea en un nivel saludable, y así, garantizar la fortaleza de los huesos. De hecho, unos huesos con poca densidad son frágiles y pueden quebrarse con mayor frecuencia.

Lo anterior da paso a fracturas mucho más comunes, aun cuando no hay una afectación visible, el hueso puede fracturarse.

Por otro lado, la vitamina D es clave en el proceso de absorción del calcio, por eso Medline Plus recomienda a las personas comer alimentos que incorporen cantidades adecuadas de calcio, vitamina D y proteínas, para asegurar una producción y mantenimiento de huesos sanos y fuertes.

Además de obtener suficiente calcio y vitamina D, el portal web oficial de la entidad afirma que se puede disminuir el riesgo de desarrollar osteoporosis haciendo ejercicios regularmente, y evitando el tabaquismo y la ingesta excesiva de alcohol.

La leche y sus derivados son la mejor fuente de calcio que hay para fortalecer el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuánto calcio y vitamina D se necesitan?

Estas son las cantidades de calcio (miligramos) y las de vitamina D (unidades internacionales) que recomienda la Biblioteca para cada grupo etario:

Todos los niños entre los nueve y 18 años deben obtener:

1300 mg de calcio diariamente

600 UI de vitamina D diariamente

Todos los adultos menores de 50 años deben obtener:

1000 mg de calcio diariamente

400 a 800 UI de vitamina D diariamente

Los adultos de 51 años en adelante deben obtener:

Mujeres: 1200 mg de calcio diariamente

Hombres: 1000 mg de calcio diariamente

Hombres y mujeres: 800 a 1000 UI de vitamina D diariamente. Las personas con deficiencia de vitamina D o que tiene cantidades insuficientes de vitamina D necesitarán cantidades más grandes de suplemento de vitamina D.

Asimismo, Medline Plus afirma que demasiado calcio o vitamina D pueden ocasionar problemas como aumentar el riesgo de cálculos en los riñones, por eso el total de calcio no debe exceder los 2000 mg diariamente, y el total de vitamina D no debe exceder las 4000 UI al día.

¿Dónde obtener calcio y vitamina D?

La leche y sus derivados son las mejores fuentes de calcio, según los expertos. “Estos productos contienen una forma de calcio que el cuerpo puede absorber fácilmente, como yogures, quesos y suero de leche”, asegura el portal.

Las personas que no comen ni beben productos lácteos pueden obtener el calcio de otros alimentos, como algunos jugos de naranja, leche de soya, tofu, cereales y algunos panes a los que se les añade este ingrediente previamente. También existen otras fuentes de calcio, como las hortalizas de hoja verde (brócoli, col rizada, acelgas y repollo chino).

Otras buenas fuentes alimenticias de calcio, según Medline Plus, son: