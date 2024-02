¿Cómo preparar el guacamole para que sea más saludable?

¿Cómo preparar guacamole saludable?

Es crucial tener cuidado con el uso de la sal, ya que elevar el nivel de sodio en el guacamole puede ser perjudicial para la salud cardiovascular y aumentar la presión arterial. De acuerdo con un estudio publicado por el Journal of the American College of Cardiology, el consumo no controlado de sodio afecta negativamente a los órganos diana, como los vasos sanguíneos, el corazón, los riñones y el cerebro.