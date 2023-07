¿Cómo saber si el cuerpo necesita vitaminas?

El desarrollo físico y mental del ser humano depende de distintos componentes, nutrientes y elementos que conviven dentro del sistema de cada individuo. Sin embargo, la falta de alguna de estas sustancias clave puede generar diferentes consecuencias en el día a día.

Una de estas necesidades claras para el cuerpo humano son las vitaminas, por lo que una alimentación adecuada y balanceada permitirá que no se presente una deficiencia de las mismas. Sin embargo, en algunos casos existen ciertas falencias al no ingerirse en las cantidades necesarias.

Por ende, es importante resaltar las señales que muestra el cuerpo humano al presentarse un déficit de vitaminas, con el fin de encender las alarmas y evitar enfermedades.

En esta serie de afectaciones, hay que estar atentos a pequeñas situaciones, como puede ser sangrado en las encías o dificultad para sanar heridas, aunque estas sean de tamaño pequeño. Lo anterior podría presentarse a causa de falta de vitamina C. El asunto podría pasar desapercibido a simple vista y en ese sentido conviene además recordar que el cuerpo humano no se encarga de producir vitamina C por sí mismo.

Es que la vitamina C se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza también para formar una proteína importante llamada colágeno, utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos. Sanar heridas y formar tejido cicatricial.

De ahí la importancia de implementar una dieta balanceada y que aporte en buena medida este compuesto, que puede estar presente en varios grupos de alimentos, principalmente frutas y verduras.

Hay que estar atentos a señales como dificultad para ver durante la noche o con poca luz, ya que esto podría ser causa de la falta de vitamina A. - Foto: Getty Images

También hay que estar atentos a otras señales como dificultad para ver durante la noche o con poca luz, ya que esto podría ser causa de la falta de vitamina A, encargada de producir rodopsina, lo que a largo plazo puede acabar generando afectaciones mayores a la vista del ser humano, en órganos más puntuales como la córnea.

La vitamina A es importante para la visión normal, el sistema inmunitario, la reproducción, además del crecimiento y el desarrollo. La vitamina A también ayuda al buen funcionamiento del corazón, los pulmones y otros órganos.

A su vez, condiciones de salud como uñas frágiles, úlceras bucales o comisuras en la boca pueden presentarse ante la falta de vitaminas del grupo B. Esta deficiencia puede estar más presente en mujeres embarazadas, los fumadores o los bebedores crónicos y las personas con trastornos digestivos.

Dichas vitaminas ayudan al proceso que hace su cuerpo para obtener energía de la comida que usted consume. También ayudan a formar glóbulos rojos. Usted puede obtener vitaminas B en las proteínas como pescado, pollo, carne de res, huevos y productos lácteos.

Las uñas débiles o que se quiebran con facilidad pueden ser a causa de falta de vitaminas. - Foto: Getty Images

El complejo de vitaminas B es un conjunto de 8 vitaminas B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12), que favorecen el bienestar físico y mental del organismo y el metabolismo energético.

La vitamina B9, también conocida como ácido fólico es una de las vitaminas más importantes del complejo B. Su forma activa es el 5-metil tetrahidrofolato.

Algunas vitaminas pueden contribuir a evitar la caída del cabello. - Foto: Getty Images

Otro elemento clave para las personas que poseen déficits en vitaminas, es la caída del pelo, algo usual con el paso de la edad, pero que puede ser prevenido o atrasado por el consumo de minerales y nutrientes como: hierro, ácido linoleico y ácido alfa-linolénico, niacina, y biotina. Estos componentes suelen estar presentes en alimentos como carnes, pescado, legumbres, huevos, semillas, nueces, verduras de hojas verdes, o granos enteros, gracias a su alta composición en hierro y zinc.

Es importante estar alerta a cualquiera de estas señales de afectación a la salud para poder corregirlas, y así evitar mayores consecuencias futuras. La presencia de estas condiciones puede requerir mayor atención en la ingesta de ciertos alimentos, con el fin de poder construir una dieta balanceada y beneficiosa para el cuerpo humano.