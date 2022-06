¿Cómo saber si un hombre está enamorado por su lenguaje corporal?

Las mujeres no son solamente las que dejan ver de quién están enamoradas, sino que los hombres también dan pistas.

El amor hace parte del ser humano, pues por más que se quiera o se disfrute la soltería, todos han sido diseñados para amar y ser amados. E irremediablemente en algún momento de su vida llegarán a estar enamorados, aunque a veces no estén correspondidos.

Cuando se está enamorado de alguien, es imposible no sentir “mariposas volando” en el estómago. Esta sensación se debe a la adrenalina, que inunda el cuerpo en situaciones donde se precisa reaccionar con rapidez ante algo, según Living la Vida.

En ese sentido, a las personas se les nota cuando alguien les gusta o les atrae pese a que puedan ser muy disimulados o evadan lo que sienten. Generalmente las mujeres son las más predecibles en ese aspecto, porque actúan con ciertos patrones como la inclinación de la cabeza hacia un lado, y otras cosas más.

Sin embargo, los hombres también pueden tener actitudes o gestos en su lenguaje no verbal que le permitirán a una mujer saber si el sujeto está enamorado o si por el contrario no tiene ni una pizca de interés, según Un Café Con Letras estas son las señales de su lenguaje corporal:

Juguetea con el cabello: No solamente las mujeres se tocan el pelo cuando quieren verse lindas o les gusta una persona, sino también los hombres suelen preocuparse porque su cabello esté acomodado o sienten nervios al ver a la persona amada.

Sonríe más por la chica de la que está enamorado: ¿Quién no es feliz al ver a la persona que le gusta? Por supuesto que ese chico va a sonreír cuando le vea, sin poder evitarlo. Lo único que quiere es estar con la mujer que le gusta, mirarla y estar a su lado. Seguramente tendrá una cara de enamorado que no podrá ocultar. Siempre estará sonriendo.

Se pone nervioso o alerta: Es algo automático, si llega a un lugar y ve a la chica de su interés hace el gesto de acomodar su camisa, cabello y hasta las cosas que traiga en la mano, quiere verse perfecto para la chica que ama, sin duda ese hombre está enamorado.

Se inclina hacia ella: Un hombre enamorado no soporta estar lejos de la mujer que le encanta, así que cuando ella habla o lo escucha no podrá evitar no solamente verla a los ojos sino estar cada vez más cerca de ella. Esta es la señal ineludible de cercanía, intimidad y de que está perdidamente enamorado.

Mantiene el contacto visual: Cuando un hombre está perdidamente enamorado, no puede quitarle la vista a esa mujer que considera perfecta. Pues los ojos son las ventanas del alma y con ellos esta diciendo todo lo que su boca calla. No podrá dejar de verla, ya que la encuentra bella y todo lo que ella le cuenta le parece interesante.

El reconocido doctor en psicología Ronald Riggio, en un artículo publicado en Psychology Today, explica que existen señales no verbales de interés sexual, algunas más obvias y otras bastante sutiles, como la mirada prolongada o la posición del cuerpo, según registra La Tercera.

“Sostener la mirada de otra persona un poco más de lo habitual es una señal de interés e incluso puede ser excitante, por lo que generalmente lo sostenemos brevemente. La mirada prolongada sugiere que hay atracción y deseo de conectarse”, añade.

Le toca la espalda: En medio de la multitud, él tratará de guiarla tomándola de la cintura o de la parte baja de la espalda, ya que está encantado de estar con ella. Este gesto corporal denota protección y en algunos casos dar a entender que está enamorado.

La oxitocina, conocida popularmente como hormona del amor es producida en los momentos en los que se da o recibe un abrazo o cariño, según Living la Vida.

Imita a la mujer que ama: Algunos expertos han asegurado que cuando alguien esta perdidamente enamorado tiende a copiar sus gestos corporales y repetir las palabras que siempre utiliza. Le atrae tanto su forma de ser que termina por imitarla.

Levanta las cejas: Cuando un hombre se siente atraído por una mujer, levanta de manera inconsciente las cejas mientras la escucha hablar. Esta es una señal sutil y rápida de que esta perdidamente enamorado.