¿Cuánto tiempo puede durar un hombre sin tener relaciones sexuales? Esto dice la ciencia

Las relaciones sexuales se han convertido muchas veces en la base de una relación y aunque la misma no necesariamente garantiza su éxito, sí es parte indispensable para muchos, ya que permite fortalecer la conexión y comunicación en la pareja.

Pero este, es un deseo que no siempre se puede satisfacer por distintos factores, bien sea por decisión propia, mutua (en una relación) o porque simplemente las cosas no fluyen con la persona que se quiere. En este sentido, hay varios datos sobre cuánto tiempo en realidad puede pasar un hombre sin sexo.

En ese sentido uno de los resultados más frecuentes de la falta de relaciones sexuales implica niveles más altos de ansiedad y estrés. Debido a que, cuando una persona practica relaciones sexuales, su cerebro libera endorfinas y oxitocina, sustancias que generan un efecto analgésico y sensación de bienestar, según El Diario.

Las relaciones sexuales frecuentes mejoran el sistema inmune y preparan el cuerpo para luchar contra distintas enfermedades liberando endorfinas. Lo que significa que algunas de las desventajas de no tener sexo es que pueda sufrirse algo como resfriados o gripe con más frecuencia, afirma Flo Health.

En un estudio, según el portal, se observaron varias muestras de saliva de estudiantes universitarios que sostenían relaciones sexuales con frecuencia y tenían una mayor concentración de ciertos anticuerpos denominados inmunoglobulina A, que son los encargados de la lucha contra el resfriado.

Asimismo, las mismas pueden mantener los tejidos vaginales más sanos, dado que mejoran el flujo sanguíneo. Para algunas personas, el sexo es un excelente remedio para los dolores menstruales. Tanto el aumento de endorfinas provocado por las relaciones sexuales como las contracciones uterinas que se producen con el orgasmo pueden contribuir a aliviar los horrorosos dolores menstruales, asegura el sitio.

Los espermatozoides tardan sólo 5 minutos en llegar a las trompas de Falopio, pero una vez allí pueden tardar hasta cinco días en fecundar un óvulo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, el sexo tonifica la musculatura del suelo pélvico, según Dexeus,y se sugiere que es ideal para para prevenir problemas que pueden aparecer tras la menopausia y la maternidad. Esto, debido a que la falta de tono muscular en el suelo pélvico es la principal causa de incontinencia urinaria de esfuerzo (pérdidas de orina al toser, estornudar, saltar, reír, hacer ejercicio…), y puede provocar prolapsos (descenso de órganos como la vejiga, útero y recto) e incluso disfunciones sexuales.

Un estudio sobre la correlación entre la falta de deseo y el estrés en el género femenino publicado en The Journal of Sexual Medicine reveló que de las 10.429 mujeres con baja libido encuestadas, 27,5 % sufría angustia sexual. Asimismo, la insatisfacción con la vida sexual es más frecuente en mujeres con poco deseo y ansiedad (65 %) frente a quienes no sufren estas afecciones (20 %), según El Mundo.

Por otro lado, en cuestión de cifras, según expertos, en promedio las relaciones sexuales tardan de 10 a 12 minutos, en el juego previo, y de 3 a 5 en el acto sexual propiamente. Sin embargo, una investigación publicada por el Journal of Sexual Medicine asegura que siete minutos es tiempo suficiente para tener una relación sexual satisfactoria, registra Durex en su web.

Mientras que después del orgasmo femenino, se produce un periodo de relajación general que puede durar de 5 hasta 60 minutos, regresando el útero y el clítoris a sus posiciones normales, añade el sitio.

Así las cosas, realmente nadie morirá si no sostiene relaciones sexuales en el transcurso de su vida, pero practicarlo, traerá resultados positivos para su salud mental y física.