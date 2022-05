¿Cómo se debe consumir la canela para bajar de peso?

Actualmente, la canela es una de las especias más utilizadas en la mayoría de los hogares colombianos. Sea para condimentar algún plato, para darle dulzor a un postre, para bebidas como el café y la avena, para decoración, o incluso, en algunos casos, como parte de los rituales para atraer el amor.

Ahora bien, en cuanto a sus propiedades para la salud, se ha usado desde la antigüedad para problemas respiratorios, digestivos y para fortalecer los huesos.

Incluso, recientemente, un estudio publicado por el Journal of the American College of Nutrition en 2018 evidenció que el consumo de un extracto de canela redujo significativamente la inflamación y los síntomas clínicos en personas con artritis reumatoide.

Por otra parte, la Fundación Española de Nutrición (FEN) señala que la canela es una importante fuente de nutrientes, destacándose por su contenido en calcio y hierro, además de zinc, selenio, potasio, vitamina B6 y C, además de contar con fibra, carbohidratos, vitamina A, vitamina B8, magnesio y fósforo.

Para bajar de peso se recomienda consumir entre 1 a 6 gramos de canela a diario. Foto: GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

En concreto, es una especia aromática que se destaca por varias propiedades medicinales, caracterizándose por ser antiinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana, antifúngica y anticancerígena, según el portal especializado en salud, Tuá Saude.

Otro estudio publicado en Clinical Nutrition encontró que la suplementación con canela ayudó a mejorar el índice de masa corporal, grasa corporal, insulina y niveles de colesterol.

Canela para bajar de peso

Tiene propiedades adelgazantes muy poderosas, ya que disminuye el hambre, estimula la digestión, desinflama el abdomen y reduce los niveles de colesterol malo en la sangre.

Según expertos de Agricultural University, Pakistán, la canela reduce la glucosa en la sangre y los lípidos, esta es una de las razones por las que baja de peso, incluso, en ocasiones, es recomendada como complemento al tratamiento de pacientes con diabetes.

¿En qué cantidad se debe consumir?

Para bajar de peso se recomienda consumir entre 1 a 6 gramos de canela a diario. En medidas prácticas, 1/2 cucharadita de canela en polvo equivale a 2 g de esta especia.

¿Por qué la canela adelgaza?

La canela mejora la eficacia de la insulina en el organismo, una hormona que hace con que las células usen el azúcar de la sangre de forma eficiente para producir energía, por lo que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, según Tuá Saudé.

Té de canela

Ingredientes:

4 palos de canela.

Goticas de limón al gusto.

1 litro de agua.

Preparación:

Colocar los ingredientes en una olla y dejar hervir durante unos 10 minutos.

Retirar los palitos de canela, exprimir unas goticas de limón y beberlo tibio.

Consumir 3 tazas al día antes del desayuno, almuerzo y cena.

Té de canela, piña y jengibre

Ingredientes:

Cáscara de piña.

Canela en polvo o en rama (si es en polvo se recomienda agregar no más de 2 cucharaditas).

Agua.

Jengibre (opcional).

Prepara ración:

Hervir las cáscaras de piña en un litro de agua.

Agregar un par de cucharadas de canela.

Una vez agregados todos los ingredientes, apagar el fuego y dejar que la mezcla repose durante unos minutos.

Cuando se haya enfriado, colar el líquido resultante para obtener un té.

Té de canela y hojas de té verde

Ingredientes:

1 cucharadita de de hojas sueltas de té verde (sustituye por las bolsas de té si lo prefieres)

1 rama grande de canela.

10 onzas de agua caliente.

Edulcorante (opcional).

Preparación: