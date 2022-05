¿Cuáles beneficios tiene en el cuerpo el consumo diario de tomate?

El tomate es uno de los alimentos más utilizados en la cocina, tanto para ensaladas como para platos fuertes, preparaciones gourmet, salsas, jugos, sopas e incluso, para deleitarse de su sabor al natural o como pasabocas.

Además de ser bastante apetecido por la mayoría de las personas, también es un alimento muy nutritivo y saludable, ya que cuenta con una composición muy variada que le puede brindar al organismo beneficios muy interesantes para la salud.

El consumo diario, pero equilibrado de tomate, no solo mejorará la salud en general, sino que además, mejorará la calidad de los platos y de los alimentos que se consumen.

El magazín El Mundo Deportivo, en su sección de salud y bienestar, señala que tiene muy pocas calorías con aproximadamente 18 kcal por cada 100 gramos, por lo tanto, es perfecto para incluir en la dieta y disfrutar de un alimento saciante, nutritivo y rico, sin que la silueta se resienta. Incluso, el 94 % de este fruto está compuesto por agua, por lo que ayudará a limpiar el organismo y reducir la retención de líquidos.

Tanto el consumo como la aplicación externa de tomate puede ser beneficiosa para la salud de la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según información publicada en Proceedings of The Society for Experimental Biology and Medicine, este alimento brinda nutrientes como:

Vitaminas A, C, K, B6, ácido fólico, tiamina.

Vitamina E.

Flavonoides.

Fitosteroles.

Minerales (potasio, magnesio, fósforo, cobre).

Contenido nutricional por 100 gramos de tomate:

820 mg de carotenos.

24 mg de vitamina C.

Incluye licopenos.

18 kcal.

94 gramos de agua.

3,5 gramos de carbohidratos.

1,8 gramos de fibra.

1 mg de proteína.

0,2 mg de grasas.

Beneficios del tomate para la salud

Contrarrestar el efecto de humo del cigarrillo

Dos componentes de los más importantes en este alimento son el ácido cumárico y el ácido clorogénico. Según una investigación publicada en Journal of Agricultural and Food Chemistry, estos elementos contribuyen a luchar contra las nitrosaminas que se producen en el cuerpo.

Las nitrosaminas son los principales agentes carcinógenos que se encuentran en el humo de los cigarrillos.

Para el corazón

Un estudio publicado en British Medical Journal señala que e l tomate contiene mucha fibra, así como potasio, vitamina C y colina (un tipo de vitamina B). Todos estos elementos reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

El potasio, por ejemplo, es ideal para regular tensión arterial y evitar el peligro asociado a las enfermedades isquémicas, según lo detalla este estudio publicado en British Medical Journal.

Una publicación de Annals of Nutrition and Metabolism afirma que el licopeno presente en los tomates regula los niveles del llamado “colesterol malo” o LDL y triglicéridos en la sangre.

Para una piel más sana

Tanto el consumo como la aplicación externa de tomate puede ser beneficiosa para la salud de la piel.

Una investigación publicada en Scientific Reports señala que el licopeno contenido en los tomates ayuda a proteger la piel contra los rayos ultravioleta.

Ayuda a la digestión

El consumo regular de tomates ayuda a evitar tanto el estreñimiento como la diarrea.

Gracias a su contenido en fibra, se estimula el movimiento peristáltico de los músculos digestivos y también la liberación de los jugos gástricos.

En un estudio publicado en Canadian Medical Association Journal, se sugiere que los tomates tienen un efecto protector sobre el tracto digestivo.

Bueno para la vista