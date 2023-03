¿Cómo se hace el agua de caléndula para desinflamar el cuerpo?

La caléndula es una de las plantas que más se usa en la medicina natural debido a que es rica en varias vitaminas y propiedades curativas. De acuerdo con el portal Medline Plus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., se usa comúnmente para tratar heridas, erupciones cutáneas, infecciones, inflamaciones, entre otras.

La confianza en esta flor de color naranja no es reciente, data de hace más de 3.000 años cuando los antiguos griegos en la región mediterránea se suplieron de ella por sus numerosos beneficios, una popularidad que ya había logrado esta planta entre los hindúes y los árabes.

El nombre científico de la caléndula es Calendula Officinalis, tiene entre 12 y 20 variedades, y puede llegar a medir entre 40 y 50 centímetros de altura. Incluso, hay quienes deciden tener plantas de caléndula en los hogares para ahuyentar los insectos.

De acuerdo con el portal experto Mejor con Salud, la caléndula también es beneficiosa para la salud digestiva. Además, ayuda a combatir la inflamación, por lo que resulta ideal al momento de tratar con hematomas, hinchazones, golpes o dolor en general.

Aceite de caléndula - Foto: Getty Images/Image Source

Para tratar estos dolores físicos se pueden hervir unas cuantas flores de caléndula en agua, remojar unas compresas y ponerlas sobre el lugar de la molestia durante varios minutos. Cabe señalar que también en dicha preparación es bastante funcional cuando se trata de curar la piel quemada de los bebés y la dermatitis.

Por otro lado, sus propiedades antisépticas y antibacterianas, por lo que ayuda a combatir las flemas y la gripe. En ese sentido, Mejor con Salud señala que para tomar la caléndula se debe hacer la preparación anterior, pero se debe tomar la infusión caliente. Por otro lado, cuando se trata de infecciones bucales, se puede hacer gárgaras con la bebida y posteriormente se escupe.

Entre sus propiedades para curar afecciones, la caléndula actúa como solución para el acné, los abscesos, furúnculos, eczemas secos, urticaria y las dermatitis atópica y exfoliativa.

A nivel interno, esta planta milenaria es ampliamente aprovechada. Por un lado, suele estar en la taza de las mujeres mes a mes gracias a sus propiedades antiespasmódicas, que ayudan a calmar los molestos cólicos menstruales, así como es recomendable su consumo para combatir los parásitos intestinales.

La caléndula puede ayudar a cuidar el hígado, pues trabaja en la curación de afecciones hepáticas, pues restaura las funciones del órgano. Esto sin dejar de lado que puede aliviar las úlceras gástricas.

La inflamación del estómago puede ser generada por la ingesta de determinados alimentos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo preparar esta poderosa infusión?

Para preparar la infusión de caléndula solo se necesita un puñado de esta flor y un poco de agua, se prepara como cualquier aromática y se puede acompañar de otras plantas para potenciar el resultado.

En cantidad se necesitan flores de caléndula, hojas de diente de león, hojas de boldo y menta. Se pone a hervir agua y se añaden las hierbas mencionadas. Se debe dejar reposar 10 minutos y luego se cuela. Enseguida, añadir un poco de miel para endulzar la infusión debido a que puede resultar por ser amarga. De acuerdo con los expertos, se puede beber una taza después de las comidas.

La caléndula se puede aprovechar en aceite esencial para los tratamientos de belleza, como estrías, psoriasis o caspa. De hecho, un estudio publicado en Journal of Caring Sciences sugiere que este aceite también podría acelerar la cicatrización de heridas.

Las infusiones de cáscaras de algunas frutas ayudan a prevenir complicaciones de salud. - Foto: Getty Images

Recomendaciones a tener en cuenta

En el portal Medline plus indican que no se recomienda el consumo de caléndula para mujeres en embarazo. “No tome caléndula por vía oral si está embarazada. Probablemente no sea seguro. Existe la preocupación de que pueda causar un aborto espontáneo”, señala el mencionado portal.

La caléndula puede causar una reacción alérgica en personas sensibles a la familia asteraceae, a la cual pertenece la caléndula, ante las alergias, en Medline plus aconsejan consultar con el médico antes de tomar caléndula.