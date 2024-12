1. Organícese: planee a qué hora empezará el trabajo, compartirá con sus hijos o se tomará un café para descansar. Resulta clave no dejarse abrumar por el encierro.

Según la experta, al principio muchos experimentarán ansiedad y estrés por los cambios. “Es normal, pues los hábitos cotidianos se verán alterados de un momento a otro”, explica. El secreto está en establecer una rutina estricta en ese nuevo espacio y no abandonarla hasta el último minuto. “El miedo llega cuando la gente siente que no tiene el control, pero el simple hecho de planear las horas de trabajo, de ocio o de ejercicio, y cumplirlas, puede resultar muy relajante”, dice.

Por eso, como dice la psicóloga Aída Casadiego, experta en relaciones y dinámicas familiares, las personas deben prepararse para esa experiencia. Para hacerlo no necesitan comprar decenas de rollos de papel higiénico, alcohol o alimentos, sino planear cómo organizar y programar las actividades. Así, no desarrollarán la fiebre de cabina, como se conoce a la irritabilidad y ansiedad que surgen de estar confinados por varios días.

Desde esta semana, Colombia estará en cuarentena. L a medida regirá hasta el 13 de abril y cobijará a 48 millones de habitantes que tendrán que permanecer encerrados. No es un reto fácil. El mismo presidente Duque y la alcaldesa Claudia López han dicho que es importante armarse de paciencia y evitar conflictos con los seres más cercanos. Nunca antes los colombianos habían vivido una situación semejante.

2. Limite el tiempo en pantalla: no está mal ver una serie o leer noticias. Pero al estar 24 horas en casa, conectados al televisor y al celular, es fácil sentirse bombardeado por los noticieros. Eso genera más incertidumbre y temor.

4. No se descuide: tener que quedarse en casa para muchos ahorra la necesidad de bañarse, cocinar saludable o ejercitarse. Esta no es una buena opción, pues la falta de actividad y descuido generarán más ansiedad y estrés.

¿Cómo sobrevivir?

"Me levanto una hora más tarde y empiezo a trabajar en el comedor. A mediodía almuerzo y en la tarde me paso a la cama”. Así describe su nueva rutina Laura Díaz, una joven de 26 años que lleva cinco días en aislamiento voluntario por el coronavirus en Bogotá. “No ha sido grave, pero muchas veces mis papás no entienden que estoy trabajando”, comenta.

A unos 30 kilómetros está Carlos Rodríguez, ingeniero electrónico, quien ve la situación desde una perspectiva más negativa. “Llevo dos días y ya estoy desesperado. He logrado las metas de mi trabajo, aunque pierdo mucho más tiempo en redes sociales”, cuenta. No obstante, quizá Jenny Paola Urrea vive la situación más compleja: además de manejar su tiempo, tiene que gestionar el de su hijo Sebastián, de 8 años. “Él está recibiendo clases virtuales, es algo muy nuevo. Hay que poner límites para no volvernos locos”, dice.