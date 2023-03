Crema de arroz para tener una piel más joven y tersa en pocos días, así se prepara

Con el paso del tiempo, las arrugas aparecen en la piel. Estas son signos naturales del envejecimiento del cuerpo humano y, aunque es un proceso natural, para algunas personas puede significar un problema debido a la apariencia que estas le dan a la piel.

“Las arrugas generalmente no son motivo de preocupación, a menos que aparezcan a una edad temprana. Consulte con su proveedor de atención médica si cree que su piel se está arrugando más rápido de lo normal para alguien de su edad o si le gustaría considerar tratamientos cosméticos para las arrugas normales del envejecimiento. Un especialista en la piel (dermatólogo) o un cirujano plástico puede discutir opciones de tratamiento quirúrgicas y no quirúrgicas con usted”, apunta Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Las arrugas son parte del proceso natural del envejecimiento. - Foto: Getty Images

Las personas recurren a diferentes alternativas para mejorar la apariencia de la piel y verse más jóvenes, como productos, procedimientos, cirugías, entre otras. Las preparaciones caseras también son una opción popular; sin embargo, se debe tener precaución con ellas. Lo ideal es consultar con un dermatólogo antes de recurrir a ellas.

Mejor con Salud, portal especializado en salud y cuidado personal, destaca la preparación de una crema de arroz para tener una piel más joven y tersa. El efecto puede variar en cada persona. Por eso, lo recomendable es consultar con un especialista antes de su aplicación.

“El arroz en la cosmética casera es utilizado como un exfoliante. El ácido fítico activa la circulación sanguínea y estimula la renovación celular”, indica.

Ingredientes

2 cucharaditas de harina de arroz.

1 cucharadita de harina de arroz.

1 cucharadita de canela en polvo.

30 gotas de aceite de germen de trigo.

Procedimiento

En un recipiente agregar todos los ingredientes. Revolver muy bien. Limpiar y secar el rostro. Aplicar la crema en todo el rostro. Dejar actuar por 10 minutos. Enjuagar con abundante agua. En caso de observar síntomas de algún tipo de se debe suspender su uso y consultar a un dermatólogo.

Algunas personas recurren a remedios caseros para cuidar su piel. Se debe tener precaución con este tipo de preparaciones. - Foto: Freepik

¿Cómo cuidar la piel?

El sol es importante para la salud en general, debido a que contribuye a la síntesis de vitamina D. Sin embargo, la sobreexposición solar pone en riesgo la salud de la piel. Además de contribuir a la aparición de arrugas prematuras, también incrementa el riesgo de padecer cáncer de piel.

“El problema es que solemos tomarlo agresivamente, a las horas de más radiación y demasiado tiempo seguido. En estos casos es necesario proteger la cara con un gorro o sombrero, y la protección solar adecuada”, indica Mejor con Salud.

Se debe evitar, lo máximo posible, la exposición a los rayos solares. Aunque realizar esto en la rutina diaria puede ser una tarea complicada, los expertos de Medline Plus recomiendan algunas soluciones para el cuidado de la piel.

Evitar la exposición al sol es el paso más importante para la prevención de los signos del envejecimiento y el desarrollo de problemas en la piel. La exposición debe evitarse durante las 10:00 a. m, hasta las 4:00 p. m, debido a que en ese horario los rayos solares UV se intensifican.

Se debe usar protector solar (fotoprotector) incluso en los días donde, aparentemente no hay sol. También se recomienda su aplicación diaria, aunque no se exponga la piel directamente a la luz solar. Las pantallas como las tabletas, celular y computadores también afectan la salud cutánea.

No utilizar lámparas o máquinas para broncearse. Existen algunas empresas estéticas que cuentan con este servicio, pero la verdad es que exponerse a estos procedimientos, al menos 15 minutos, es igual de peligroso que estar expuesto a un día de sol.

Es importante tener en cuenta que en los lugares donde hay mayor altitud, más rápido se quema la piel.