¿Cuál es el mejor momento del día para hacer ejercicio y prevenir la diabetes?

En ocasiones, el cuerpo puede llegar o no a producir suficiente cantidad de insulina, o en su defecto, no la usa adecuadamente, dando como consecuencia que la glucosa se quede en la sangre y no llegue a las células. De hecho, la insulina es una hormona que produce el páncreas, la cual ayuda a que la glucosa de los alimentos ingresen en las células para que sean usados como energía.