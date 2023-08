¿Cuáles son los efectos que tiene la vitamina C en la piel?

Como viene siendo costumbre, existen mitos alrededor de algunos tratamientos que hacen que existan aún más dudas. Allí hay quienes destacan que la vitamina C es conveniente y ayuda a contrarrestar efectos deshidratantes del calor .

Este nutriente es soluble en agua (se disuelve en agua) y se debe tomar todos los días. El ácido ascórbico está en estudio para la prevención y el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se le conoce como vitamina C.

Algunos aseguran que la vitamina C no es aconsejable para la piel porque provoca manchas, pero no es cierto. Según el director de Técnico Global Biograph, Sergio Navarro, su poder antioxidante protege la piel de la oxidación producida por los radicales libres de los rayos Ultra Violetas.