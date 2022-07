¿Cuánto tiempo puede durar una ceguera temporal?

Los problemas con la visión no son un tema ajeno para la mayoría de las personas, quienes conocen a alguien que lidia con dificultades para ver bien, o incluso lo han experimentado en carne propia.

Es más, prevenir y atender las afecciones que deterioran la salud ocular es una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud, considerando que millones de personas conviven con una deficiencia visual. De acuerdo con cifras de la entidad, más de 2 mil millones de personas padecen algún tipo de dificultad asociada a la visión, en ocasiones evitable.

Por tanto, los profesionales de la salud son insistentes en la necesidad de cuidar los ojos y seguir las recomendaciones para mitigar las probabilidades de que el daño sea mayor. No obstante, algunas condiciones que alteran la visión surgen como consecuencia de otras enfermedades de base, tal como sucede con la ceguera temporal.

Como explican desde la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, esta afección recibe el nombre de amaurosis fugaz y puede estar relacionada con diversos trastornos de salud, los cuales pueden manifestarse con este síntoma. Los expertos detallan que, generalmente, el efecto se deriva de una falla en la circulación sanguínea, por lo que la retina no recibe la suficiente sangre para cumplir con su función.

Al tratarse de una pérdida repentina de la visión, puede ser desconcertante para el paciente y generar angustia. Frente a ello, desde la Sociedad Oftalmológica de Madrid indican que, precisamente, una de las características de esta afección es que es fugaz, como lo dice su nombre. En ese sentido, tiende a presentarse por periodos cortos, usualmente entre unos segundos y hasta 24 horas.

En todo caso, se aconseja acudir ante los médicos o servicios de urgencia para descartar que la pérdida de la visión corresponda a una condición más grave de salud.

¿Pero qué causa la ceguera temporal?

Hay que decir que este tipo de deficiencia visual aparece de forma instantánea y no progresiva, una característica que lo diferencia de otras problemáticas de la salud ocular. Igualmente, como precisan desde Medline Plus, no es considerada una enfermedad como tal, sino como “un signo de otros trastornos”.

Según lo indicado por la Sociedad Oftalmológica de Madrid, esta complicación puede desarrollarse de forma unilateral, es decir en un solo ojo, o bilateral, cuando afecta a ambos ojos. Las causas varían según una u otra clase de ceguera; en el primer caso, puede estar asociada a una migraña típica, a dificultades con el nervio óptico y otras causas oftalmológicas. Mientras que cuando la pérdida de la visión ocurre en los dos ojos, puede ser debido a una migraña atípica, epilepsia o papiledema, como detallan desde la referida entidad.

En otras se nombra algunos factores considerados de riesgo, como la prevalencia de afecciones del corazón o el sistema circulatorio, la diabetes, el tabaquismo o alcoholismo, así como golpes u otro tipo de lesión en la cabeza o la zona cercana a los ojos, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Aunque suele desaparecer en cuestión de minutos u horas, es una condición que puede generar molestias e incomodidades, por lo que se recomienda acudir ante un médico para evaluar que no persista luego la ceguera. De ninguna manera este artículo sustituye la recomendación de los especialistas.

La mejor forma de cuidar la salud ocular es por medio de la prevención, por lo que desde el Instituto Nacional del Ojo, una entidad anexa a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, recomiendan realizarse un examen de rutina cada cierto tiempo, generalmente una vez al año, para verificar que todo está en orden.