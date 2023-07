De esta manera, el consumo de alimentos ultraprocesados está asociado con la depresión

Ahora bien, la mayoría de los ultraprocesados tienen una densidad de nutrientes más baja, pero una concentración energética más alta en comparación con los alimentos no procesados . Además, son ricos en ácidos grasos saturados y trans, azúcares añadidos y sal, y son pobres en proteínas, fibra dietética y micronutrientes.

Las hamburguesas hacen parte de los alimentos ricos en grasas trans. Su consumo en exceso supone un riesgo para la salud. (Photo by Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images