Dos especias que disminuyen los niveles de colesterol en la sangre

Según el portal Medline Plus , mantener niveles saludables de colesterol es esencial para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Junto con los medicamentos recetados por los médicos, una dieta adecuada puede ser de gran ayuda para controlar el colesterol alto. Dos especias que destacan por sus propiedades beneficiosas son el azafrán de hebra y el laurel.

El azafrán de hebra, conocido como el “oro rojo” por su color y valor, no solo agrega sabor y color a diversos platos, sino que también ofrece beneficios para la salud. Contiene un pigmento natural llamado crocetina, que tiene la capacidad de reducir los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. La crocetina mejora la nutrición de los capilares sanguíneos, previniendo la acumulación de colesterol en las venas y evitando enfermedades cardiovasculares. Combinado con una dieta equilibrada y ejercicio regular, el azafrán de hebra puede ser un aliado en la lucha contra el colesterol malo.

Por otro lado, las hojas de laurel no solo se utilizan como ingrediente en la cocina, sino que también tienen propiedades medicinales. Estas hojas son ricas en nutrientes como hierro, calcio, magnesio, zinc, potasio, vitamina A, riboflavina y niacina, entre otros. Se ha demostrado que el laurel es efectivo para reducir los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition reveló que las hojas de laurel mejoran la función de la insulina y pueden ayudar a disminuir los factores de riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Esto lo convierte en un remedio potencialmente beneficioso para personas con diabetes tipo 2.