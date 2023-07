Los ocho hábitos que ayudan a alargar hasta 20 años de vida

Un nuevo estudio que presentó la Sociedad Americana de Nutrición en el que participaron más de 700.000 veteranos de Estados Unidos, comprobó que las personas que adoptan ocho hábitos de vida a partir de la mediana edad, repercute significativamente en el el tiempo de vida comparado con quienes no aplican en su totalidad o aplican pocos de estos hábitos en el estilo de vida.

Según el estudio publicado en Nutrition 2023, evidenció que los hombres que tengan los 8 hábitos a sus 40 años, tendrían una esperanza de vivir al menos 24 años más que quienes no tengan ninguno de ellos. Mientras que las mujeres el resultado fue de unos 21 años adicionales de vida comparándolas con quienes no aplicaban ninguno de los hábitos.

1. Mantenerse físicamente activo:

La actividad física regular ofrece una amplia gama de beneficios para la salud. Desde mejorar la salud cerebral y controlar el peso hasta reducir el riesgo de enfermedades como las cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Según el portal Centers for Disease Control and Prevention mantener una actividad física de almenos 10 minutos diarios, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades infecciosas y algunos tipos de cáncer. No importa la edad, habilidades, origen étnico, forma o tamaño, todos pueden experimentar los beneficios de la actividad física. Hacer al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades graves. La actividad física también mejora la calidad de vida en sobrevivientes de cáncer. Aumentar la actividad física, incluso en pequeñas cantidades, puede prevenir miles de muertes prematuras al año. Dando más pasos al día también contribuye a reducir el riesgo de muerte por todas las causas. En resumen, la actividad física es una herramienta poderosa para mejorar la salud y prevenir enfermedades.