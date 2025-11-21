Jet-set está de regreso: la revista que marcó generaciones vuelve con una edición especial

Durante años, el nombre Jet-set quedó suspendido en la memoria colectiva como un símbolo del brillo social colombiano. Era la revista que capturaba momentos que se convirtieron en parte de nuestra cultura: cenas, bodas comentadas en todos los círculos, figuras que construyeron su legado a la vista del país. Cuando su publicación se detuvo, la ausencia dejó un espacio particular, como cuando un clásico de la moda desaparece temporalmente de la vitrina. Pero no era el final, solo una pausa.Con una mirada contemporánea y un entendimiento profundo de las audiencias actuales, Jet-set vuelve con una edición especial. Pero no se trata de un regreso nostálgico, es la evolución natural de una marca que siempre ha sabido leer la vida social desde sus múltiples capas estéticas y culturales. Su esencia se mantiene, pero su lenguaje se expande para conectar con generaciones que crecieron con la revista y con otras que apenas empiezan a escribir sus propias historias.Desde su origen, Jet-set fue una ventana a un universo sofisticado. No se limitó a registrar eventos: también narró estilos de vida, relaciones, tradiciones familiares y transformaciones del país. Con el paso del tiempo, las plataformas digitales transformaron la forma en que consumimos imágenes e historias; sin embargo, ninguna red social logró ocupar del todo el espacio emocional que Jet-set dejó.

Esta edición especial presenta a las nuevas generaciones del jet set colombiano e internacional. Algunos vienen de linajes reconocidos; otros emergen desde el emprendimiento, el arte, la tecnología o el liderazgo social. Todos comparten un rasgo común: están configurando el nuevo mapa de la influencia en Colombia y el mundo. No se trata solo de glamour, sino de impacto y coherencia. Pero este regreso no ocurre en solitario. Jet-set vuelve acompañado de un proyecto que refleja la fuerza transformadora del liderazgo femenino en Colombia: Mujeres+, una experiencia dedicada al universo donde se cruzan la moda, el poder y la influencia. Mujeres+ reconoce que las mujeres que hacen parte del ecosistema SEMANA son líderes reales en ámbitos como la política, el sector empresarial, el arte, la academia y la vida social. Son un público que decide, transforma y marca tendencias; verdaderos referentes que construyen agenda.