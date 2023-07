Diga adiós al dolor de espalda por el teletrabajo con estos consejos de una fisioterapeuta

“Yo creo que la gente, a menudo, intenta acomodar la tecnología, en vez de hacerlo al revés. Por ejemplo, muchas personas se tensan para ver una pantalla de computador que está colocada muy lejos, muy bajo o muy alto, o que es muy pequeña o muy oscura. Estas situaciones no permiten mantener una buena postura”, indicó la fisioterapeuta.

Trabajar desde casa puede traer problemas de espalda si no se tienen buenas hábitos de postura. | Foto: Getty Images

En caso de que los pacientes estén usando lentes bifocales, la pantalla puede estar entre 2 y 2,5 centímetros más abajo. Así mismo, indicó que la letra del computador debería ser lo suficientemente grande para no esforzar la vista y para no obligar al cuello a acercarse.

Señaló que es fundamental que todas las herramientas de trabajo se ubiquen de tal forma que no obliguen al cuerpo a estirarse o esforzarse demasiado.

“Mantenga el ratón cerca a usted y, de forma regular, cámbielo de un lado del cuerpo al otro. Use audífonos si habla al teléfono con frecuencia. Sepa cuáles son las teclas rápidas y los atajos del teclado para usar mientras escribe en el computador. Use algún soporte para los papeles, de manera que no necesite mirar hacia abajo con frecuencia”, son algunas de las recomendaciones que citó la experta con relación a los instrumentos de trabajo.