Dolor de ciática, cadera y espalda: el remedio casero para aliviarlo

El dolor en el nervio ciático, ubicado en la parte baja de la columna vertebral, es conocido como ciática. Se trata del nervio más extenso y ancho del cuerpo, porque se ramifica para formar un solo tronco nervioso, según el portal Mejor con Salud.

El dolor de la ciática puede ser uno de los más limitantes. De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, el nervio ciático es el más largo que existe y por eso es uno de los dolores más incapacitantes. Esta molestia ocurre cuando el nervio se presiona y se siente como un pellizco que no deja de doler.

El dolor de ciática es, después del lumbago, uno de los más frecuentes y sucede por inflamación o algún otro motivo; se comprimen las raíces nerviosas del nervio ciático, que comienza en la columna vertebral y se extiende hacia las piernas, donde se divide en dos ramas que continúan hasta los pies, según el portal de salud, Saber Vivir.

El dolor ciático generalmente surge de forma repentina y desaparece en menos de 1 semana, y puede afectar el final de la columna y el glúteo, aparte de irradiarse la parte posterior del muslo y el pie, causando sensación de hormigueo o ardor, según el portal especializado en salud, Tua Saúde.

Cabe resaltar que la ciática no se trata de una enfermedad, sino de un síndrome provocado por otros problemas. Según TopDoctors, son cinco las causas que podría estar detrás de ella: la hernia de disco; la estenosis raquídea; el síndrome piriforme, que en muchas ocasiones se confunde con ciática; una lesión o fractura de la pelvis o tumores.

Remedios caseros para el dolor de ciática, cadera y espalda

Según estudios realizados por el Centro Médico Universitario de Rotterdam, existen varias terapias para hacerle frente a esta dolencia. Sin embargo, uso de algunos complementos naturales puede ser beneficioso para aliviar el dolor.

Eucalipto

El eucalipto ayuda a disminuir la presión en el nervio ciático y funciona como desinflamante. Se recomienda aplicarlo directamente.

Calor local

El calor local disminuye el dolor. Es importante no aplicarlo por más de 20 minutos, pues podría provocar el efecto contrario e inflamar.

Asimismo es importante que cuando se aplique no sea directamente, pues puede irritar la piel, colocar la compresa de agua cubierta en una tela o toalla.

Receta con amapola, tila, melisa y saúco

Ingredientes:

10 gramos de amapola.

20 gramos de flor de tila.

10 gramos de hojas de melisa.

10 gramos de flor de saúco.

1 taza de agua hirviendo (250 ml).

Preparación:

Triturar o machacar todas las hierbas y usar una cucharadita por cada taza de agua hirviendo. El resto se puede guardar para volver a preparar más té.

Árnica

Es una de las mejores opciones para reducir el dolor, ya que tiene poderes analgésicos que alivian significativamente.

Incluso se recomienda aplicar pomada de árnica en la zona afectada o beberla directamente en té para traumatismos y eliminar moretones.

Receta con tomillo, orégano y ortiga

Ingredientes:

1/2 cucharada de tomillo (5 g).

1 cucharada de orégano (10 g).

1 cucharada de ortiga verde (10 g).

4 tazas de agua (1 litro).

Preparación: