Efectos del cannabis en adolescentes: del éxtasis a la esquizofrenia

La psicosis no es un estado de éxtasis, sino una enfermedad psicológica. Los afectados tienen alucinaciones y trastornos del pensamiento, pierden el contacto con la realidad y dejan de ser ellos mismos.

Desconcentrados, insensibles y sobreestimulados

Los adolescentes no solo pueden sufrir alucinaciones visuales y acústicas, señala Rainer Thomasius, director del Centro Alemán de Adicciones en Niños y Adolescentes (DZSKJ, por sus siglas en alemán). El cannabis también limita la capacidad de concentración y aprendizaje y embota la sensibilidad. Además, muchas veces, los consumidores se sienten sobreestimulados por su entorno.

Cerebros jóvenes, especialmente vulnerables

No obstante, el médico destaca que los adolescentes no son conscientes de estos riesgos. “Hasta ahora, no se han comunicado apropiadamente”, dice.