El alimento probiótico que ayuda a limpiar el colon y aliviar el estreñimiento

Una apropiada alimentación es indispensable para combatir afecciones relacionadas con los intestinos. Una dieta cargada con productos ricos en contenidos pesados alterará cualquier trastorno, pero una dieta sana ayudará, por ejemplo, a limpiar el colon y aliviar el estreñimiento.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, el colon es la “parte más larga del intestino grueso (órgano con forma de tubo que se conecta con el intestino delgado por un extremo y con el ano por el otro). El colon extrae el agua y algunos nutrientes y electrolitos de los alimentos parcialmente digeridos. Los restos no digeridos, residuos sólidos llamados heces, se mueven a través del colon, se almacenan en el recto y salen del cuerpo por el ano. El colon es una parte del aparato digestivo”.

Las enfermedades más comunes en este órgano son el síndrome del intestino irritable, el cáncer de colon y de recto, la colitis ulcerativa, la diverticulosis y diverticulitis, la enfermedad de Crohn y el estreñimiento.

Esta última es un trastorno en el cual el individuo podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas. Con esta afección la evacuación de las heces es difícil o dolorosa y suele quedar una sensación de que la evacuación no fue completa, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Una baja hidratación y escasa actividad física son proclives al estreñimiento. - Foto: Getty Images / urbazon

A esta enfermedad, que puede ser crónica o solo afectar por unos días, hay que prestarle mucha atención, pues si no se cuida como debe ser podría haber consecuencias graves. Por eso, es de vital importancia alimentarse muy bien.

Precisamente, hay un alimento probiótico en especial que resalta entre los demás porque tiene la capacidad de limpiar el intestino grueso o colon y aliviar un trastorno tan molesto como el estreñimiento. Este alimento es el kéfir, y para que resulte más beneficioso, es recomendable combinarlo con linaza.

“El remedio de harina de linaza con kéfir para limpiar el colon te permitirá proteger la flora intestinal al tiempo que favoreces la eliminación de los depósitos fecales acumulados. El tratamiento consiste en consumir durante unas 3 semanas de 1 a 3 cucharadas de harina de linaza con kéfir como desayuno diario”, explica el sitio web Mundo Deportivo.

Más beneficios del kéfir

La plataforma digital Lactosa menciona más beneficios de este alimento:

1. Aumenta la inmunidad. Este alimento contiene distintos compuestos y nutrientes como la biotina y el folato, que ayudan a fortalecer sistema inmunológico y protege las células.

El kéfir es una bebida fermentada que tiene muchas similitudes con el yogur. - Foto: Getty Images - Foto: Foto Gettyimages

2. Construya la fuerza del hueso. “La osteoporosis es una preocupación importante para muchas personas en la actualidad. El deterioro de la enfermedad ósea florece en sistemas que no obtienen suficiente calcio, que es esencial para la salud ósea. Afortunadamente, el kéfir hecho de productos lácteos de grasa entera tiene altos niveles de calcio en la leche”.

3. Combate el cáncer. Este alimento puede tener un rol importante para ayudar al cuerpo a contrarrestar esta grave enfermedad. Puede combatir la propagación de estas células.

4. Es bueno para el asma. “Varias formas de alergias y asma están relacionadas con problemas inflamatorios en el cuerpo. Kéfir puede ayudar a tratar la inflamación en la fuente para ayudar a reducir el riesgo de problemas respiratorios como alergias y asma”.

5. Sana la piel. Los trastornos intestinales pueden enviar señales a la piel que interrumpen su balance normal y ocasionan toda clase de problemas como, por ejemplo, el acné , la psoriasis, las erupciones, entre otras. El kéfir ayuda a que las bacterias buenas vuelvan a proteger la piel.