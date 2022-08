El alimento que ayuda a mejorar la memoria: así se puede consumir

El aguacate puede reemplazar las grasas que no son buenas para el organismo.

La Clínica Mayo explica que algunas prácticas pueden ejercitar la memoria cuando se han vivido episodios de olvido recurrentes.

Entre los consejos que señala para mejorarla, se encuentra la realización de actividades físicas, mismas que ayudan en el fortalecimiento de la estructura ósea y muscular, que se deben realizar de manera regular por lo menos entre 20 a 30 minutos diarios.

Asimismo, mantener relaciones sociales sanas contribuye en esta actividad porque de acuerdo con la entidad descrita, puede reducir los niveles de estrés, y quizá, de depresión, esta última, en algunos casos, es considerada como un trastorno que abruma a una persona con pensamientos negativos que afectan su calidad de vida.

Por ende, se le debe dar importancia al sueño, ya que esta actividad ayuda en la recuperación del cuerpo y en la renovación del cerebro, que procesa las experiencias que se vivieron durante el día.

Aunque el olvido se puede asociar como signo de demencia, en todos los casos no se puede afirmar o diagnosticar, porque el no recordar algunos nombres y situaciones, eventualmente, es normal. Sin embargo, no se puede pasar desapercibido, si esta señal es frecuente.

Entre tanto, no solo las rutinas físicas o ejercicios de memoria pueden ayudar a ejercitarla, sino un plan de alimentación supervisado por un nutricionista participa en su buen funcionamiento.

El súper alimento para la memoria

Muchos son los alimentos que se destacan por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas, pero hay uno en especial que es relevante: el aguacate.

De acuerdo con Tua Saúde, al estar compuesto de vitamina B y E puede ayudar en la vitalidad de la piel porque la hidrata o en la regulación de la presión arterial contrarrestando los niveles altos de esta. Además, al contener antioxidantes puede participar en la reparación de las células del cuerpo, entre ellas, las del cerebro.

Es considerada una de las mejores opciones para sustituir el consumo de grasas ultraprocesadas o trans, por lo que contribuye en la reducción de colesterol, mismo que al acumularse en las paredes de las arterias puede provocar un accidente cardiovascular, o tal vez, un infarto.

El aguacate es un fruto fuente de grasas saludables. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tal y como lo señala el sitio web citado, en uno de sus artículos, el consumo de aguacate puede traer beneficios sobre el cerebro gracias a que está compuesto de omega-3 y de magnesio, que pueden combatir otras enfermedades como el Alzheimer o trastornos.

Su consumo puede ser en el desayuno o en el almuerzo. Algunos expertos recomiendan su ingesta después de un entrenamiento. Por esto, se puede disfrutar en una ensalada o sin acompañamientos.

¿Cómo mantener una alimentación sana?

De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud, OMS, un plan de alimentación saludable inicia desde los primeros años de vida; “la lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo”, asegurando que puede contrarrestar el sobrepeso, un factor que se destaca en la mayoría de enfermedades como la artrosis, el colesterol alto, la hipertensión, entre otros, que aparecen en la edad adulta.

Cabe recordar que la inclusión de frutas y verduras en una dieta debe ser personalizada, es decir, el plan de alimentación es único para cada persona porque va acorde con la condición física de cada quien.

Foto referencia de frutas y verduras. - Foto: Getty Images

Continuando, la OMS señala que la reducción de sal en la preparación de comidas es indispensable porque esta es perjudicial para la salud.

“Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios (equivalentes a menos de 2 g de sodio por día) ayuda a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de cardiopatías y accidente cerebrovascular entre la población adulta”, informa.

Asimismo, evitar el consumo de azúcar es primordial para contrarrestar el desarrollo de diabetes o hiperglucemia.