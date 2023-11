El “chip milagroso”: así es el increíble dispositivo que se inserta en el cerebro para mejorar la vida de personas con depresión y párkinson

William Contreras López tenía 31 años cuando abrió el cerebro de una persona para introducir un pequeño dispositivo que le cambiaría la vida. Se trataba de un hombre diagnosticado con párkinson. Al paciente, de 65 años, le temblaban los brazos y las piernas constantemente, no dormía bien, no caminaba con normalidad y los medicamentos eran insuficientes para tratar su condición. Entonces, ¿cuál era la solución? Para el neurocirujano era una tarea relativamente sencilla: debía insertar un chip en el cerebro de su paciente que, manejado con una especie de control remoto, puede regular ese tipo de funciones.

“Con este instrumento, yo le hago una tomografía al paciente y eso me crea un plano cartesiano. Me da las coordenadas respecto al cerebro y con eso yo sé en dónde voy a insertar el electrodo. Selecciono muy bien para no pasar por una arteria o una estructura importante que pueda dañar”, dice Contreras. Durante la cirugía, al paciente se le produce una abertura en el cráneo de 4 a 6 milímetros y se le inserta el dispositivo. “El electrodo tiene en la punta unos contactos metálicos que pasan corriente. Y esa corriente estimula un circuito del cerebro”.