¿Por qué los frutos secos son buenos para el cerebro y la memoria?

Los frutos secos son productos que no deberían faltar en una dieta saludable, pues no solo resultan buenos para cuidar la salud del corazón, sino también la del cerebro y otras partes delcuerpo. Estos alimentos contienen ácidos grasos insaturados y otros nutrientes que le aportan beneficios al organismo.

Los análisis han determinado que su consumo puede mejorar la salud de las arterias, disminuir la inflamación relacionada con enfermedades cardíacas, bajar el riesgo de coágulos sanguíneos, que pueden causar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, reducir la posibilidad de tener presión arterial alta y bajar los niveles del colesterol no saludable, en particular el de lipoproteínas de baja densidad; es decir, el colesterol “malo”, además de otros lípidos como los triglicéridos, que pueden bloquear los vasos sanguíneos.

Sin embargo, el corazón no es el único que puede beneficiarse con la ingesta regular de estos alimentos. También se dice que el cerebro se nutre de los frutos secos. Esto se debe a su riqueza en ácidos omega-3 y a su importante concentración de antioxidantes.

En general, los frutos secos tienen una importante carga antioxidante y hay evidencia de sus efectos beneficiosos sobre la incidencia de varias enfermedades crónicas y las tasas de mortalidad general, precisa el estudio titulado: “ Nut consumption and cognitive function: a systematic review ”.

Además, son ricos en ácidos grasos polinsaturados, que también desempeñan un papel positivo en la neurogénesis. Una de las principales conclusiones del mencionado análisis es que incluir el consumo diario moderado de algún fruto seco en la dieta saludable de las personas adultas podría tener efectos beneficiosos sobre su función cognitiva. No obstante, se requiere de más estudios que soporten en mayor medida los resultados de análisis realizados hasta hoy.

En el análisis “Contribution of Omega-3 Fatty Acids for Memory and Cognitive Function”, los investigadores afirman que los estudios realizados hasta el momento han demostrado el papel protector de los ácidos grasos omega-3 en el deterioro cognitivo leve, demencia y en el riesgo y la progresión de la enfermedad de Alzheimer en los adultos mayores.