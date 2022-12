El fruto seco que regula el azúcar y ayuda en la pérdida de peso

Muchos son los planes de alimentación que prometen la pérdida de peso, pero para poder lograrlo, se necesita una dieta equilibrada acompañada de actividades físicas que aceleren el metabolismo, mismo que también trabaja cuando el cuerpo está en reposo, indica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus.

Se recomienda consultar con un profesional de la salud para diseñar un plan de alimentación saludable que sea favorable para el cuerpo, ya que algunas personas son intolerantes a la fructosa o a la lactosa, por ejemplo.

Es entonces que adelgazar no es equivalente a no comer, sino que se deben mantener hábitos saludables y coherentes que le traigan beneficios al cuerpo, tales como, servir porciones adecuadas de comida, es decir, alimentos que no solo aporten nutrientes, sino que brinden un efecto de llenura, mismo que permite reducir el apetito.

Por ejemplo, si se busca perder peso, reemplazar grasas trans por insaturadas es el mejor primer paso, no solo para reducir calorías, sino las probabilidades del desarrollo de enfermedades cardíacas relacionadas con el colesterol alto, como la aterosclerosis. Es entonces que el consumo de almendras sí puede traer grandes aportes para la pérdida de peso.

Las almendras podrían reducir hasta un 32% el riesgo de tener un evento cardiovascular. - Foto: Getty Images/EyeEm

Las almendras

De acuerdo con Tua Saúde, este fruto seco tiene la capacidad de regular el colesterol LDL de la sangre aumentando el HDL. Además, por ser rica en fibra, colabora en el tránsito intestinal combatiendo el estreñimiento, entre otras como:

Fortalecer el sistema óseo , tras su consumo, ayuda en el bienestar de los huesos, gracias a que es rica en calcio, magnesio y fósforo.

Disminuir los niveles de colesterol porque el omega-3 y 6, actúan para que se reduzca el colesterol malo.

Sus fibras tienen la capacidad de disminuir el azúcar de la sangre evitando que se desarrolle una diabetes, porque de acuerdo con el portal de salud, se reduce la absorción de azúcar.

Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser un riesgo para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

A la lista de beneficios se suma su efecto sobre los vasos sanguíneos, brindándoles descanso, evitando que se eleve la presión arterial. Cabe mencionar que el potasio que contiene también contrarresta el sodio, uno de los factores de la tensión alta.

¿Cómo favorecen las almendras en la pérdida de peso?

Es entonces que las almendras por sí mismas no ayudan a perder peso, sino que sus propiedades permiten que se reduzca el apetito, gracias a su efecto llenura. Además, es un alimento que no tiene alto contenido calórico sino un bajo índice glucémico que colabora en la pérdida de peso. Por lo que se recomienda mantener una dieta saludable que incluya este y otros frutos secos para obtener sus beneficios.

El alimento que ayuda al cuerpo tras episodios de estrés

El artículo titulado “Comer almendras enteras como refrigerio durante seis semanas aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el estrés mental en adultos sanos: un ensayo controlado aleatorio”, presidido por Vita Dikariyanto y Leanne Smith, explica que el consumo de almendras reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (ECV).

Es entonces que la investigación sugiere reemplazar el consumo de alimentos dañinos por los que no lo son, como este fruto que se ha caracterizado por décadas al ser rico en minerales y nutrientes.

De igual manera, la leche de almendras es recomendada porque contribuye en el desarrollo y funcionamiento del cuerpo. Cabe subrayar que esta bebida es rica en calcio, hierro, fibra y vitamina E, indica el portal.

También se encuentra en la lista la leche de avena, rica en fibra que ayuda a perder calorías; y la leche de nueces, fuente de fibra y proteína. En conclusión se sugiere consultar con un nutricionista.