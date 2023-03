El poderoso alimento que retrasa el envejecimiento y combate la anemia

El envejecimiento es una fase de la vida que muchas veces no se puede evitar porque es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que provoca un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales. Sin embargo, existen algunas prácticas que ayudan a retrasar este proceso de una forma saludable y que también ayudan a combatir algunas enfermedades.

Entre las prácticas que retrasan el envejecimiento está la alimentación saludable. Los expertos aconsejan consumir desde temprana edad alimentos ricos en vitaminas y minerales para tener músculos y órganos fuertes que puedan resistir los cambios que produce el paso del tiempo. Con ello, también existen superalimentos saludables como el blue majik, que es un derivado del alga espirulina que se utiliza en bebidas y bowls para combatir los radicales libres.

De acuerdo con el portal web Tua Saúde, esta tiene un característico coloca azul que suele teñir las preparaciones en las que se adiciona y también, se destaca por sus propiedades nutricionales que tienen múltiples beneficios para la salud. A través del Journal of Medicinal Food se indica que el blue majik es una fuente de compuestos bioactivos como la fibra, esteroles vegetales, ácidos grasos y antioxidantes.

Asimismo, el blue majik se destaca por concentrar en su interior vitaminas, minerales y una gran cantidad de compuestos con actividad antioxidantes. De hecho, un artículo publicado en Journal of the American Nutrition Association esta sustancia tiene carbohidratos, vitaminas A, C y E, minerales como el hierro, calcio, cobre, magnesio, fósforo, potasio, sodio y zinc; y pigmentos como la clorofila A y ficobiliproteínas.

El blue majik se destaca por concentrar en su interior vitaminas, minerales y una gran cantidad de compuestos con actividad antioxidantes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Blue majik para el envejecimiento y la anemia

En cuanto al envejecimiento, gracias a los antioxidantes del blue majik, estos consiguen neutralizar la formación de radicales libres y su acumulación en los tejidos del organismo. De esta forma, se reduce la incidencia de muchas patologías crónicas, además de reducir los signos del envejecimiento. Por otra parte, esta sustancia contiene altas cantidades de hierro, lo que contribuye a evitar situaciones de déficit que pueden incidir en la aparición de la anemia.

El blue majik es ideal para combatir el envejecimineto y la anemia. - Foto: Getty Images

Con respecto a esto último, un estudio en ratas se fue divulgando en divulgado en Food & Function determinó que “las microalgas son fortificantes nutritivos de hierro que pueden mejorar la deficiencia de este mineral”. Asimismo, es uno de los pocos alimentos de origen vegetal que concentra vitamina B12.

Adicional a estos beneficios, los fitonutrienets contenido en los vegetales y en las algas ayudan a prevenir algunas enfermedades crónicas que producen inflamación y oxidación. Una publicación de Oxidative Medicine and Cellular Longevity detalla que esta variedad de suplementos tienen potencial hipolipidémico, hipoglucemiante y antihipertensivo.

¿Cómo consumir el blue majik?

De acuerdo con Mejor con Salud, el blue majik se comercializa en polvo y su utilización es muy simple, solamente se debe adicionar una cucharada en las distintas preparaciones que se consuman. Por lo general, es habitual añadir este alimento en batido, bowls y algunas sopas, con el fin de aportar un toque exótico y distintivo.

Del mismo modo, también se puede encontrar suplementos de blue majik, que aportan una mayor concentración del alga para aprovechar sus propiedades nutricionales. Según los expertos en salud, esto se puede consumir diariamente, pero se debe consultar su consumo con un médico.

Blue Majik se puede adicionar en batidos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Consejos para prevenir el envejecimiento prematuro

1. Actividad física: realizar ejercicio moderado de 30 a 45 minutos al día es una rutina fundamental, ya que acciona y acelera el metabolismo.

2. Alimentación sana y equilibrada: el cuerpo requiere de una nutrición indicada para gozar de buena salud y evitar la oxidación causada por los radicales libres del ambiente. Para aportarle compuestos antioxidantes, vitaminas, minerales y otros nutrientes que participan en su restauración, la dieta debe estar basada en alimentos como frutas, verduras, legumbres, carnes magras, frutos secos y ácidos grasos omega-3.

3. Dormir bien: el sueño es una de las mejores terapias antienvejecimiento. La piel y el sistema nervioso están estrechamente relacionados, siendo el reflejo del estado físico, psicológico y mental. Por tanto, dormir bien por la noche se refleja positivamente al disminuir el estrés, la angustia o el cansancio. El sueño es un proceso constructivo que reajusta el sistema biológico con funciones regeneradoras y estabilizadoras.