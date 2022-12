El remedio natural para limpiar el colon y eliminar las heces acumuladas

El colon es el órgano que tiene, quizá, una de las funciones más importantes del proceso digestivo, debido a que es el encargado de extraer el agua, algunos nutrientes y electrolitos de los alimentos parcialmente digeridos.

Los restos no digeridos, residuos sólidos llamados heces, se mueven a través de este intestino, se almacenan en el recto y salen del cuerpo por el ano, precisa el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Según especialistas, el colon puede acumular kilos de desechos que, si no son expulsados pueden afectar la salud de la persona, además de la retención de toxinas que pueden viajar por el cuerpo a través del torrente sanguíneo, provocando problemas de tránsito intestinal, flatulencias, sobrepeso, estreñimiento y fatiga.

Pese a que puede depurarse por sí mismo durante la eliminación de los residuos, la mala alimentación ocasiona que se sobrecargue, se inflame y se interrumpa el normal funcionamiento, lo cual provoca una alteración en los procesos inflamatorios del organismo y se originan enfermedades de todo tipo.

Asimismo, es de vital importancia que todas las personas que presenten el colon inflamado, asistan al médico y tengan conocimiento de los remedios naturales caseros que se pueden realizar para contrarrestar esta molesta situación.

Según lo anterior, para tener un colon saludable es necesario llevar buenos hábitos alimenticios y limpiarlo con frecuencia. Para lo último, es oportuno consultar con un especialista en el tema y que este apruebe el consumo de algunos remedios naturales que sirven para depurar este órgano.

Por ejemplo, según el portal Econsejos, hay un licuado en especial que limpia el colon. Este se hace con 3 limones, una papaya, tres naranjas y dos nopales. Todos los ingredientes se procesan en licuadora y al finalizar se puede consumir el batido, se recomienda ingerirlo en las primeras horas de la mañana.

Factores de riesgo del cáncer de colon

Los Centros para el control y prevención de enfermedades (CDC) explican que con el envejecimiento se incrementa el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. Adicionalmente, existen dos tipos de factores de riesgo, unos relacionados con afecciones de salud y otros con el estilo de vida que se tenga.

Salud:

Enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.

Antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal o de pólipos colorrectales.

Síndromes de origen genético como poliposis adenomatosa familiar (FAP) o cáncer colorrectal hereditario no poliposo (síndrome de Lynch).

Estilo de vida:

Sedentarismo o poca realización de actividad física.

Alimentación carente en frutas y verduras.

Alimentación carente en fibra y rica en grasas, o rica en carnes procesadas.

Sobrepeso y obesidad.

Consumo de alcohol.

Tabaquismo.

Los expertos de Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, confirman que una dieta poco saludable puede incrementar el riesgo de padecer esta enfermedad. “Lo que usted come puede jugar un papel en el riesgo de padecer este tipo de cáncer. El cáncer de colon puede estar asociado con una dieta rica en grasas, baja en fibra y un consumo alto de carnes rojas. Algunos estudios han encontrado que el riesgo no se reduce si usted pasa a una dieta rica en fibra, así que este vínculo aún no está claro”, apuntan.

Otros tipos de cáncer

Aún no se conoce la causa de muchos tipos de cáncer. Sin embargo, Medline Plus señala que existen algunos factores de riesgo para padecer esta enfermedad como: