El síntoma en el estómago que indica que se podría sufrir de un daño renal

El cuerpo humano funciona de manera muy similar a la de una máquina. Cada parte realiza su labor con la finalidad de completar los procesos esperados. No obstante, si un fragmento falla, los demás se resienten, por lo que se debe tener un cuidado general. En ese sentido, la salud física es la capacidad de mantener cada uno de los sectores del organismo en buen estado.

No obstante, esta tiene un cuadro sintomático complejo, el cual atañe a otros escenarios del cuerpo, tales como el estómago. De hecho, dos de los fuertes indicadores de tal aflicción son sentimientos asociados con el vientre, los cuales son las náuseas o la fatiga.

Si bien son sensaciones comunes, las cuales no necesariamente son indicadores fijos de la insuficiencia renal, vale la pena que se estudie si se están presentando los demás factores sugestivos de esta enfermedad, tales como la retención de líquido, la disminución en el volumen de orina, falta de aire, dolor en el pecho o el ritmo cardíaco irregular.

Por su parte, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que estos órganos participan en la producción de hormonas, mismas que ayudan a regular la presión arterial, procurar el bienestar del sistema óseo y colaborar con la producción de glóbulos rojos.