Esto es lo que debe comer una persona que sufre de insuficiencia renal

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que la enfermedad renal crónica es aquella afección en la cual los riñones dejan de funcionar correctamente, esta puede permanecer por un largo periodo de tiempo.

Es decir, que según el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) “los riñones eliminan los desperdicios de la sangre y el exceso de agua (...) y ayudan a mantener el equilibrio de sustancias químicas (...) en el cuerpo”.

Por su parte, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que estos órganos participan en la producción de hormonas, mismas que ayudan a regular la presión arterial, procurar el bienestar del sistema óseo y colaborar con la producción de glóbulos rojos.

Es entonces que, según menciona la enciclopedia médica, las causas comunes de una posible enfermedad en los riñones son:

Diabetes: el NIDDK explica que los niveles altos de glucosa pueden dañar los vasos sanguíneos del riñón.

Presión arterial: la relación de la hipertensión con los riñones se debe a que ellos la regulan. Por esto, cuando la presión de la sangre sobre las arterias es alta, lo que ocasiona es un daño en los vasos sanguíneos de los riñones. Incluso la Clínica Mayo manifiesta que quienes tienen un diagnóstico de diabetes se ven gravemente afectados.

Los cálculos en los riñones pueden generar dolor y obstrucción para orinar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante mantener medidas de prevención para reducir el riesgo de una posible enfermedad renal. Según los Centros para la Prevención y del Desarrollo de Enfermedades (CDC) la mejor forma de mantener los riñones en buen estado, es dejar de fumar, regular la presión arterial y mantener el nivel de azúcar adecuado en el torrente sanguíneo.

Aunque la enfermedad crónica renal es uno de los problemas de salud más comunes que dañan los nefrones, también suelen presentarse los cálculos renales, las infecciones y el cáncer.

De ahí que la insuficiencia renal es aquella, según NIDDK, en la cual los riñones tampoco funcionan de una manera adecuada y suele causar picazón, hinchazón, calambres, dolores de cabeza, entre otros.

Por eso, la entidad sugiere trabajar de la mano con un experto en salud certificado, para crear un plan de alimentación que favorezca los riñones y busque también su bienestar.

Las frutas son alimentos ricos en vitaminas y minerales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo que debe comer una persona que sufre de insuficiencia renal

En primer lugar, el NIDDK menciona que se debe mantener una dieta balanceada donde no se priorice el consumo de sal, es decir, que su ingesta no sea excesiva porque es un factor para el aumento de presión arterial, y por ende, puede dañar más los riñones.

Sugiere leer la etiqueta de cada producto que se va a consumir, para observar la cantidad de sodio que la compone. “Un valor diario de 20 % o más, significa que el alimento es alto en sodio”, asegura.

La sal, en un consumo moderado, es buena para la salud. - Foto: Getty Images/Image Source

Además, aunque la proteína es importante para el funcionamiento del cuerpo, ciertamente la institución explica que hacerlo de manera excesiva, también puede ser perjudicial, porque dentro de las funciones de los riñones se encuentra su capacidad de eliminar desechos, los mismos que salen luego de que el cuerpo usa proteínas, lo que hace que estos órganos trabajen mucho más.

De hecho, recomienda una ingesta adecuada, ya sea de huevos, pescado, pollo o carne, según indique el médico. Asimismo, apunta que los frijoles y las nueces son una buena opción de proteína vegetal.

Al igual que el sodio, es importante reducir y, más bien, consumir una porción adecuada de potasio. Resulta que, cuando los riñones no se encuentra en buen estado, pueden provocar una acumulación de este mineral en el cuerpo, incidiendo en problemas cardíacos. Por esto, es importante leer las etiquetas nutricionales de los alimentos.